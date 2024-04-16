Никто не остается в стороне — представитель АНК о благотворительной акции «Жүректен жүрекке»

Руководитель представительства республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» в Астане Максим Когай рассказал о том, как работают волонтеры в зонах природных катаклизмов.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам спикера, в рамках проекта «Жүректен жүрекке» созданы штабы и пункты приема гуманитарной помощи. На постоянной основе доставляются продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, теплые вещи, одеяла, оказывается помощь пострадавшим. В борьбе с паводками задействованы более 11 тыс. волонтеров Ассамблеи народа Казахстана.

«Весной этого года в Казахстане тысячи домов затопило водой, эвакуированы сотни тысяч человек, тысячи семей оказались без крова. У каждого из нас есть родные, близкие, друзья, кто пострадал от стихии. Во всех регионах Казахстана люди начали сборы гуманитарной помощи, денег, задействованы тысячи волонтеров. Противопаводковые мероприятия проводятся на местах, в некоторых регионах ситуация более-менее стабилизировалась, а в некоторых - продолжает прибывать вода. Люди геройски сражаются со стихией, строят сооружения, спасают пострадавших, размещают эвакуированных, доставляют гуманитарную помощь», — говорит он.

Представительства АНК в регионах направили 824,7 тонны продуктов питания и товаров первой необходимости, собрали гуманитарную помощь на сумму более 556,6 млн. тенге.

«Филиал АНК в Астане организовал на базе Дома дружбы социальную акцию по сбору и отправке гуманитарной помощи. Тогда была оказана гуманитарная помощь на общую сумму 6,6 млн. тенге, которая была отправлена в Карагандинскую, Акмолинскую, Костанайскую области. В акции приняли участие жители Астаны, представители бизнеса, старейшины этнокультурных объединений, волонтеры молодежного крыла АНК. Меня тронул вклад от самых маленьких жителей Астаны, когда детский футбольный клуб «Астана» доставили продукты питания на общую сумму 100,0 тыс. тенге. Всего в Астане организовано 9 пунктов приема гуманитарной помощи, при участии 30 волонтёрских организаций. Ежедневно свыше 200 волонтёров сортируют и отправляют гуманитарную помощь в регионы, пострадавшие от паводков; из Астаны отправили более 250 тонн гуманитарной помощи. Для информирования населения были размещены свыше 8500 материалов в СМИ и социальных сетях», — добавил Максим Когай.

Спикер подчеркнул, что сегодня важно приложить все усилия для того, чтобы граждане, которые выбиты из привычного ритма жизни природной стихией, снова обрели надежду.