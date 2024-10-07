Никто не остался в стороне

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В день референдума в регио­не к работе приступили 765 избирательных участков, где были зарегистрированы 513 254 человека.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участок № 731 в Кокшетау, как и все другие, заработал с семи утра. Среди тех, кто пораньше пришел выразить свою позицию по весьма значимому для государства вопросу, много молодежи, людей среднего возраста, пожилых казахстанцев.

С утра пораньше на избирательный участок пришел и известный акмолинский ученый, доктор биологических наук, профессор Абильжан Хусаинов. Он, как говорит сам, человек с активной гражданской позицией и всегда – ни разу не пропустил – участвует в таких масштабных общественно-политических кампаниях. Нынешний референдум очень важен для Казахстана, поэтому люди и пришли голосовать, чтобы вместе решить, какое будущее ждет нас и наших потомков.

– Всегда радуюсь активнос­ти нашей молодежи. Думаю, каждый хорошо понимает, что его голос будет способствовать стабильности в стране. На избирательный участок приходят много кокшетаусцев – значит люди не остались равнодушными. И это тоже отрадный факт. Думаю, давно прошли те времена, когда кому-то нужно было объяснять о важности единства в стране. Именно поэтому кокшетаусцы, как и жители всех регионов страны, спешат внести свой вклад в дальнейшее развитие Казахстана, рост экономики страны.

Сегодняшний референдум – один из шагов по реализации постулатов Справедливого Казахстана. О чем говорит сегодняшнее событие? О том, что наш Президент советуется с народом, ему важно мнение казахстанцев. Хотел бы добавить, что мне, как ученому-биологу, экологу, весьма близка эта важная сфера. На мой взгляд, мы не должны отставать от всего прогрессивного мира, – отметил профессор Хусаинов.

#голосование #АЭС #референдум #6 октября

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