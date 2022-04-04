Удерживать продовольственные цены на приемлемом уровне в Таразе помогают социальные павильоны, ставшие для многих малообеспеченных семей настоящим спасательным кругом.

В последнее время эти торговые точки все больше пользуются спросом у населения. Ведь стоимость продуктов в них значительно ниже, чем в крупных супермаркетах. К примеру, килограмм риса стоит 240 тенге, в то время как в других магазинах в среднем – 360. Формовой заводской хлеб первого сорта здесь можно купить по 80, его же стоимость в супермаркетах и даже на рынке доходит до 90 тенге.

Цена на бездрожжевой хлеб в некоторых местах с недавних пор и вовсе взлетела с 90 до 115 тенге. Куриные яйца отпускаются по 30 тенге за штуку, на рынке же их средняя цена составляет 45–50 тенге. Килограммовая пачка соли, за которую в магазинах просят 80 тенге, в социальных павильонах стоит почти вдвое дешевле. Литр подсолнечного масла (720–990 тенге) в павильонах обойдется в 560 тенге.

Что касается сахара, то для социально незащищенных горожан его стоимость за килограмм равна 250 тенге. Между тем в магазинах цена на сладкий продукт варьируется в среднем от 480 до 550 тенге за кило.

Как заверили в акимате города, дефицита этого продукта нет, стабилизационный фонд имеет достаточные запасы для обеспечения им населения. К тому же сахарные предприятия республики работают в штатном режиме.

По сообщению местных властей, сахар находится в постоянном доступе в социальных павильонах. Правда, на него, как и на другие продукты, во избежание спекуляций действует система ограничения продажи в одни руки.

– Сегодня в стабфонде социально-предпринимательской корпорации «Тараз» сахара достаточно. Его запас составляет более 700 тонн. Из продуктов подорожали сахар и соль. Килограмм сахара прежде стоил 220 тенге, сейчас – 250 тенге. Соль ранее отпускалась по 37 тенге, теперь ее цена возросла до 45. Но это в любом случае ниже, чем в магазинах и на рынках, – отметил пресс-секретарь СПК «Тараз» Шынболат Сейдуалиев.

Заметно ниже в социальных павильонах стоят и овощи. К примеру, лук и капусту можно приобрести по 50, картофель – по 85, морковь – по 100 тенге за килограмм.

Правда, иногда от местных жителей поступают жалобы, что какого-либо товара не хватает, или его качество оставляет желать лучшего. Кроме того, по словам людей, иногда и цены не соответствуют заявленным, так что, думается, более строгий контроль над продавцами не помешает.

Между тем в некоторых социальных павильонах даже возникают очереди, а определенные виды товаров не успевают залеживаться и бывают в продаже только по утрам или определенным дням. Сегодня в них продаются продукты 15 наименований, в том числе хлеб, сахар, яйца, рис, растительное масло.

Как сообщили в социально-предпринимательской корпорации «Тараз», для сдерживания цен стабфонд области регулярно пополняется. В настоящее время в наличии имеется 120 тыс. литров растительного масла, 100 тонн муки, 89 тонн риса, 710 тонн сахара, 3 тонны соли. Вскоре на склады поступят 1,5 млн штук яиц, а также дополнительно 284 тонн сахара и 1 150 тонн муки.

С ноября 2020 года запущен проект финансирования предпринимателей на пополнение оборотных средств. На сегодня в рамках него профинансировано 15 предпринимателей области на общую сумму 922,4 млн тенге.

Между тем сеть социальных магазинов по городу расширяется. Всего в областном центре за 2020–2021 годы построено 13 торговых точек нового формата площадью от 80 до 450 кв. метров. Но, судя по отзывам, этого явно недостаточно.

Горожане просят построить дополнительные социальные торговые точки в микрорайонах «Алатау», «Мынбулак» и «Жансая», а также в районе бывшего Кожкомбината.