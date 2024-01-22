Низкая правовая грамотность ведет к серьезным негативным последствиям – глава государства

В ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел президент отметил, что низкая правовая грамотность тормозит развитие страны и отражается на имидже государства, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По словам Касым-Жомарта Токаева, вандализм в общественных местах является тому подтверждением.

"Большую угрозу представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями. В социальных сетях распространяются материалы, подталкивающие молодежь к незаконным действиям. Есть даже те, кто возводит в кумиры лиц, открыто попирающих законы. Наши граждане должны выступать против беззакония, а это значит, что нам нужен сильный иммунитет к любым правонарушениям", – отметил президент, добавив, что нельзя допускать правового нигилизма.

По словам Токаева, уважение к закону должно восприниматься как одно из основных качеств ответственного гражданина.