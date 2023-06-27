Но осталось озеро надежды

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Андрей Кратенко

Руководители религиозных объединений Казахстана побывали в селе Озерном Северо-Казахстанской области,
чтобы вновь подчеркнуть огромную значимость межрелигиозного мира и согласия в стране.

фото Петропавловской и Булаевской епархии

Село Озерное образовалось в июне 1936 года после того, как сюда из Украины были насильно переселены поляки. Сначала люди жили в палатках, но к зиме они успели построить землянки. Рядом с селом находилось озеро, в нем было много рыбы, которая и спасала депортированных от голодной смерти в годы войны.

В мае 1990 года жители Озерного начали строить церковь. 7 августа 1994 года в приходе появились сестры-служительницы Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, они заботятся о храме, помогают больным и убогим. 24 июня 1997 года на озере была установлена статуя Богоматери с рыбами. 28 июня 1998 года епископ Ян Павел Ленга освятил на сопке крест высотой 12 метров – памятник жертвам репрессий в Казахстане.

В ходе недавней встречи пас­тырей в Озерном управляющий архиепархией Пресвятой Девы Марии в Астане митрополит Томаш Пета познакомил гостей с храмом «Царица Мира», показал алтарь «Звезда Казахстана», рассказал о жизни монастыря сестер-кармелиток.

Руководители религиозных объединений посетили памятник на сопке Ахимбеттау, увидели статую Божией Матери на озере Мариямколь. На заседании «круглого стола» они обменялись впечатлениями и единодушно высказались за мир и согласие в Казахстане, отметив при этом огромную важность Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

#СКО #Петропавловск #озеро #пастыри #село Озерное

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