Нобелевскую премию присудили за открытие и исследование микроРНК

В мире , Наука
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Лауреаты открыли микроРНК, новый класс мельчайших РНК молекул, которые играют решающую роль в регуляции генов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан. Награда присуждена за «открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов». Об этом объявили в понедельник в нобелевском комитете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Согласно пресс-релизу комитета, лауреаты «открыли микроРНК, новый класс мельчайших РНК молекул, которые играют решающую роль в регуляции генов».

«Их прорывное открытие раскрыло совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался очень важным для многоклеточных организмов, в том числе людей», - отмечает Нобелевский комитет.

Регуляция генов посредством микроРНК, впервые обнаруженная Эмбросом и Равканом, работает уже сотни миллионов лет: этот механизм позволил эволюционировать сложным организмам. Благодаря генетическим исследованиям, сейчас известно, что клетки и ткани не развиваются нормально без микроРНК.

Виктор Эмброс родился в 1953 году в американском штате Нью-Гемпшир. Учился в Массачусетском технологическом институте (MIT). Был ведущим исследователем в Гарвардском университете, позже работал в Дартмутском колледже. Сейчас является профессором в Массачусетском университете. Эмброс получил известность за исследования микроРНК, причем многие исследования он проводил с Равканом.

Гэри Равкан родился в Калифорнии в 1952 году, учился в Гарвардском университете. Позже стал ведущим исследователем в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе. Его труды в основном посвящены молекулярной биологии и генетике.

Ученые разделят 11 млн шведских крон (около миллиона евро). Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря в Стокгольме.

Премия в области физиологии и медицины присуждается с 1901 года. По завещанию Альфреда Нобеля, лауреата премии в этой номинации определяет основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. Члены Нобелевского комитета могут приглашать для консультаций специалистов. Открытия, которые награждаются этой премией, бывают фундаментальные, как в случае с физиологией, или практические – это относится медицине. Замечено, что Нобелевские премии по физиологии или медицине обычно чередуются, практические и фундаментальные труды Комитет отмечает один за другим.

С присуждения премии по физиологии и медицине началась Нобелевская неделя. Во вторник, 8 октября, огласят имя победителя в области физики. Обладатель награды по химии станет известен в среду, 9 октября. Лауреата по литературе объявят в четверг, 10 октября. Лауреата премии мира назовут в Осло в пятницу, 11 октября. Завершатся Нобелевские дни в следующий понедельник, 14 октября, присвоением премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденной с 1969 года Банком Швеции.

#медицина #Нобелевская премия #микроРНК

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