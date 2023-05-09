Нокдауна не было, но его засчитали: казахстанский  боксер скандально проиграл на чемпионате мира в Ташкенте (видео)

Боксер Сагындык Тогамбай сенсационно проиграл в 1/8 финала в весовой категории до 86 килограммов на чемпионате мира в Ташкенте, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Дирекции развития спорта.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Сагындык Тогамбай вел бой с хозяином чемпионата мира в Ташкенте - Шохжахоном Абдуллаевым.

Победу судьи отдали местному спортсмену. Хотя во втором раунде, по данным Дирекции развития спорта Казахстана, были спорные моменты. А именно жесткие и незаконные удары со стороны узбекского спортсмена, после которых должны быть начислены штрафные очки.

"Стоит отметить, что нокдауна, который засчитала судья в ринге, не было. Там был удар головой, отсюда и кровь у казахстанского спортсмена", - объяснили в Дирекции развития спорта Казахстана.

Тогамбай является двукратным чемпионом мира среди молодежи. Среди взрослых он выступал впервые.