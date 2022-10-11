Новак Джокович – победитель Astana Open

Знаменитый сербский теннисист в столице Казахстана выиграл юбилейный, 90-й титул в своей карьере.

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира ATP 500 Astana Open в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл шестую ракетку мира – представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4. Сербский теннисист один раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Таким образом, 35-летний спортсмен выиграл уже четвертый трофей в этом сезоне и 90-й в своей карьере под эгидой АТР (Ассоциации теннисис­тов-профессионалов). Титул в Астане принес Новаку 500 очков рейтинга и 355 310 долларов в качестве призовых.

– Это был великолепный матч, возможно, лучший, который я сыграл на этом турнире, – в самый важный момент, во время финала с сильным соперником, который начал игру достаточно агрессивно. Он пытался сделать так, чтобы мне было некомфортно находиться на корте. Я чувст­вовал это и пытался оставаться на хорошем уровне, у меня был хороший процент первой подачи. Это была фантастичес­кая неделя. Рад этой победе и очередному трофею. Это великолепный период с учетом того, что мне удалось недавно победить и в Тель-Авиве, – отметил Джокович после окончания игры.

В то же время олимпийские чемпионы японского Токио-2020 и победители знаменитого британского Уимб­лдона-2021 хорваты Никола Мектич и Мате Павич со счетом 6:4, 6:2 в финале парного турнира Astana Open довольно уверенно обыграли французов Адриана Маннарино и Фабриса Мартена. За победу на соревнованиях в Казахстане Мектич и Павич получат 500 рейтинговых очков и 116 710 долларов призовых. Хорваты завоевали 14-й совместный титул ATP и 5-й в текущем сезоне.

На пути к финалу Никола и Мате обыграли индийско-нидерландский дуэт в составе Рохана Бопанна и Матве Мидделкопа (7:6, 6:2), хорватско-американский тандем в лице Ивана Додига и Остина Крайчега (7:6, 6:3), а также испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса (3:6, 7:6, 10:7).

Более подробно о представительном турнире, завершившемся в Астане, мы расскажем в пятничном номере газеты.