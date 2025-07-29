фото Юрия Беккера

Опора Тяжмаша – качество

Если историю Алматинского завода тяжелого машиностроения начать читать с летописи «предка» – Луганского паровозостроительного завода, то окажется, что основы АЗТМ были заложены еще в XIX веке – при учреж­дении крупнейшего в ту пору в Европе производства железнодорожных машин с ультрасовременным литейным комплексом. В 1941 году оборудование нескольких цехов предприятия эвакуи­ровали в Казахстан, и уже через пару месяцев промышленный участок, наз­ванный вскоре АЗТМ, начал выдавать продукцию для фронта.

Опыт работы в режиме оборонного производства до сих пор определяет стратегическую значимость предприя­тия для национальной экономики. Удивительно, но, пройдя через самые неблагоприятные для тяжелой индуст­рии события, оба гиганта выжили и теперь продолжают хронику нового времени.

Генеральный директор АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» Есет Дуйсенов считает, что главным фактором жизнеспособности завода служит сохранение полного производственного цикла, когда в единую цепочку выстроен весь техпроцесс: от отливки заготовки, ее обработки до сборки готовых узлов.

– Держаться «на плаву» нам всегда позволяло литейное производство, – уточняет Есет Назарбаевич. – Мы и теперь можем изготавливать практически все виды стали, вплоть до нержавейки и чугунного литья. За две плавки в день выдаем до 10 тонн готовой продукции. Наш козырь – трехтонная дуговая печь и индукцион­ная на 2,5 тонны.

Другая опора бренда Тяжмаша – качест­во литейной продукции. Удерживать его уровень позволяют строгое следование технологическим стандартам и система контроля. Она тоже родом из старой и надежной школы организации машиностроительного производства.

– Трижды в процессе плавки снимают­ся пробы металла для лабораторного анализа: химического, спектрального и определяющего механические свойства... Так выявляются и по ходу металлургического процесса восполняются недостающие ингредиенты, и только после положительного заключения заводской лаборатории сплав уходит на заливку, – объясняет гендиректор.

Не числом, а умением

В свое время АЗТМ имел статус предприятия союзного значения. Разветвленная сеть поставок продукции, преимущественно для крупных металлургических производств, делала марку завода узнаваемой в 32 странах мира.

Уровень технологий поддерживали разработанные совместно с ВНИИметмашем ноу-хау в производстве оборудования прокатных станов. Предприятие имело собственную развитую социальную инфраструктуру. Короче, это был лидер отрасли, элитный завод и опорное производство советской экономики.

Стоит ли говорить, что с тех пор прежний размах ужался, и это заметно во всем. Когда-то здесь трудились 4,5 тыс. человек. Сегодня же на заводе насчитывается менее 400 рабочих мест.

Техническое оснащение производственных участков – в основном станки 1990-х годов выпуска, и если они с ЧПУ, то это первые поколения компьютеризированного оборудования. Нет большей части и тех «социальных плюшек», какими на заводе прежде завлекали кадры.

Впрочем, сравнивать былое с настоя­щим – путь не самый конструктивный. Процессы, потребовавшие крутых перемен, были и своевременными, и неизбежными. Но АЗТМ не останавливался даже в самые лихие времена и продолжает работать в меру того, насколько его продукция востребована. По этому поводу генеральный директор говорит так:

– Основными нашими заказчиками остаются все те же крупные производители: российские Новолипецкий и Магнитогорский металлургический комбинаты, Череповецкий металлургический завод «Северсталь», компании Кыргызстана и Узбекистана. Из отечест­венного бизнеса наши партнеры – АО «Qarmet», КазМунайГаз, АлЭС. На этот год у предприятия полная загрузка, набираем заказы на следующий.

По словам Есета Дуйсенова, АЗТМ и теперь может обеспечивать выпуск всей широкой номенклатуры: это оборудование для нефте- и горнодобывающего, металлургического, энергетического секторов – около 3,5 тыс. наименований механизмов, узлов и запасных частей. Но в серийном производстве остается самый популярный товарный ассортимент: прокатные станы, линейки-направляющие, конвейер­ные цепи, ролики и рольганги для металлургии, редукторы, насосы, станки-качалки для нефтепромыслов и другое современное техническое оборудование.

Новая философия эффективной экономики ратует не за масштабы и объемы, а за высокую технологичность, современный менеджмент и профессионализм рабочих кадров. О последней составляющей разговор во время нашего знакомства с производством возникал постоянно. Ведь на проходной АЗТМ список вакансий висит годами, предприятие нуждается в кадрах практически всех основных профессий.

– Производство держится на «старой гвардии»: специалистах высокого уровня и истинных патриотах предприятия. Пытаемся привлекать и молодежь, сотрудничаем с техническими вузами, колледжами. Но пока статистика такая: из десяти стажеров на производстве остается в лучшем случае один-два человека. И такая ситуация продлится до тех пор, пока «на улице» можно будет заработать больше, быстрее и легче, – считает топ-менеджер.

Сам Есет Дуйсенов отдал заводскому производству многие годы и точно знает, что рабочие профессии любят людей интеллектуальных и образованных, способных постоянно учиться, развиваться, проявлять техническую креативность.

Новый горизонт

– Завод сам себя кормит, кредитов и долгов не имеет. В прошлом году заплатили около миллиарда тенге налогов, – это Есет Дуйсенов уже реагирует на вопрос об участии предприятия в программах господдержки крупного бизнеса.

На самом деле такого опыта у предприятия немного. Руководитель считает одну только процедуру заявки на приобретение оборудования по госпрограмме трудноисполнимой.

– Чтобы оформить один станок в лизинг, надо долго и упорно ходить по высоким кабинетам, доказывая, что он действительно необходим. Масса времени уходит на переписку, переговоры, обос­нования... Считаю это серьезным бюрократическим барьером на пути получения господдержки, – говорит специалист.

Собственная стратегия развития производства Тяжмаша связана с иными перспективами. Вопрос его релокации за городскую черту Алматы возник почти два десятка лет назад и до сих пор не разрешился, поскольку остается технически сложным и небесспорным. Но для руководства и основных акционеров предприятия все «за» и «против» давно взвешены, а выбор очевиден.

– Реализация проекта на новом месте даст возможность для модернизации производства, – считает гендиректор. – Сегодня мы не можем снизить себестоимость продукции, а она значительная, из-за большой территории, устаревшего оборудования, высокой степени амортизации. То, что на нашем заводе изготавливается за 18 тенге, в другом месте делают за десять.

Существуют и иные ограничения, которые стоят заводу потерь в рыночной конкуренции. К примеру, увеличение объема литейного производства, и в этом есть потребность, связано с ростом экологической нагрузки, что недопустимо в условиях мегаполиса. Да и в целом старая часть города инфраструктурно уже не в состоянии обеспечить рост производственных мощностей.

– Поэтому планы освоения современных технологий и обновления оборудования можно осуществить только с переносом завода, – заключает наш собеседник.

По многим производственным критериям предприятий, подобных АО «АЗТМ», в регионе как не было, так и нет. Это несомненный плюс к положению Тяжмаша на рынке. Однако, по словам Есета Назарбаевича, не все так просто. В машиностроение, утверждает хозяйственник, уже проникла та самая незатейливая схема, по которой в Казахстане продаются зарубежные товары под новодельными отечественными брендами. Как пример – предприятия-производители насосного оборудования для нефтедобычи, которых в стране до недавней поры было известно только три, но вдруг стало сразу – двенадцать...

Товары «новичков», у которых по факту нет своих цехов со станками, а есть только зарегистрированный торговый знак, на 30–40% ниже себестоимости продукции реальных казахстанских производств, что и позволяет им успешно проходить сито тендерных закупок. И вот как раз в этом щекотливом вопросе меры государственного регулирования ради защиты собственного рынка и своего производственного бизнеса были бы уместными и даже необходимыми.