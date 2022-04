​​​​​​​Новая гармония музыки

В Органном зале Казахского национального университета искусств состоялся концерт «Призраки Бессмертия» известного казахстанского композитора Рахат-Би Абдысагина.

Молодой талантливый композитор и пианист – автор двух опер и более 150 классических музыкальных произведений, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» РК, обладатель почетного знака «За заслуги в развитии культуры и искусства» Межпарламентской Ассамблеи СНГ, член Ассоциа­ции лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского, победитель Национального проекта «100 новых лиц Казахстана». В 2019-м в 20-летнем возрасте он завершил обучение post-graduate в трех вузах Италии: Миланской консерватории им. Дж. Верди, Падуанской консерватории им. Ч. Поллини, Академии «Санта-Чечилия» в Риме.

Авторский симфонический концерт – уникальное событие в мире современной академической музыки Казахстана. У Рахат-Би Абдысагина давно есть свои поклонники, и его выступления неизменно проходят с аншлагом. И в этот раз Органный зал был полон, а открыла вечер Народная артистка РК, ректор КазНУИ, профессор Айман Мусахаджаева.

– Многие из вас хорошо знакомы с творчеством Рахат-Би. Он выпускник магистратуры нашего университета, преподает в КазНУИ. Разработал и ведет курс о новейших композиторских и исполнительских техниках, подготовил ряд учебных пособий. За время пандемии дал более 30 онлайн-лекций, создал более 70 музыкальных произведений – от сольных до крупномасштабных симфонических полотен. Также является инициатором, художественным руководителем и председателем международного конкурса New Music Generation, – «познакомила» слушателей с автором музыки Айман Мусахаджаева, художественный руководитель блиставшего в этот вечер Казахского государственного симфонического оркестра.

Руководил музыкантами заслуженный деятель РК, лауреат Премии Фонда Первого Президента РК – Елбасы, главный дирижер КазНТОБ им.Абая Ерболат Ахмедьяров. Под его четким управлением оркестр впервые исполнил произведения, где композитором активно и органично применены новейшие композиторские техники и расширенные методы игры на инструментах.

– Классическая музыка, сама эпоха классицизма зародились в период появления классической механики Исаака Ньютона и открытия закона всемирного тяготения. Появились принципы и форма сонаты как отражение законов диалектики и само явление тональности как аналога гравитации в музыкальном пространстве,– рассказывал слушателям Рахат-Би Абдысагин. – А современная академическая музыка зародилась на рубеже XIX–XX веков, когда были сделаны фундаментальные открытия в науке, в корне изменившие наше представление о структуре мироздания. Это расщепление атома Эрнестом Резерфордом, теория относительности и новая теория гравитации Альберта Эйнштейна, квантовая механика… В музыке появились такие новые техники, как расщепленные звуки, мультифоники, изменение отношения к сонористике и сплошному спект­ру. Многие думают, что нот всего 7 или 12, хотя на самом деле их бесконечное количество, так как спектр звуков сплошной. И изменение отношения к этому – одна из уникальных черт современной академической музыки.

В программе прозвучали симфонические произведения Рахат-Би Абдысагина, написанные за последние годы: Prologue для оркестра, The Will to Live («Воля к Жизни») для фортепиано и оркестра, симфония Ghosts of Immortality («Призраки Бессмертия»), симфоническая поэма для фортепиано и оркестра Qubylys, симфоническая картина The Sacred Universe of Particles («Сакральный Мир Частиц») и кантата для хора, органа и оркестра I raggi di Dante («Лучи Данте»). Четыре из них были исполнены впервые.

Сам автор музыки выступил солистом, исполнив партии не только фортепиано, но и органа. Каждое сочинение композитор предварял обширным вступлением, которое помогало зрителю глубже понять его замысел. Таким образом зал получил уникальную возможность быть в диалоге с автором.

Овации сопровождали симфонию «Призраки Бессмертия», давшую название концерту. Ее автор представил так:

– Великие произведения искусства, открытия в науке и их творцы сквозь века продолжают будоражить сознание общества, вдохновлять целые поколения, оказывая влияние на их развитие. В каждой эпохе находятся яркие личности, которые благодаря неумолимой вере в собственное дело, стремлению к достижению своей цели и мечты становятся двигателями прогресса во имя великой силы разума и созидания. Эта симфония – память и дань уважения всем тем, кто строил мироздание.

Особенно тепло была встречена и знакомая слушателям «Воля к Жизни». Отметим, что ранее произведение исполнялось в Большом зале Берлинской филармонии, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в сопровож­дении Президентского оркестра России и в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича.

– Лейтмотив произведения – воля к жизни сильнее страха. Само стремление жить – именно это желание, тяга к жизни была и остается той силой, которая всегда помогала преодолевать препятствия и трудности. На мой взгляд, эта тема в нынешнее время приобрела особую актуальность, – подчеркнул Рахат-Би Абдысагин.

Завершала концертную программу кантата «Лучи Данте» в исполнении симфонического оркестра, органа, и студенческой хоровой капеллы КазНУИ, художественный руководитель и дирижер которой –Батыржан Смаков.

– Кантата «Лучи Данте» – произведение монументальное в своем минимализме. Сочинение наполнено большим драматизмом и содержательностью, здесь используется довольно много сложных композиторских технических приемов. Я бы назвал его следующим этапом в образовательной и исполнительской деятельности нашего хорового коллектива, потому что именно через такие произведения мы начинаем по-другому ощущать гармонию музыки, – отметил Батыржан Смаков, добавив, что талантливого композитора Рахат-Би Абдысагина по праву сравнивают с Моцартом, его стиль современный, но проникнут фундаментальной международной композиторской школой.

Сам же композитор считает, что современная академическая музыка как направление в Казахстане только зарождается. Этой мыслью он поделился в ходе концерта со слушателями.

– Великий китайский мыслитель Конфуций сказал: «Дай мне послушать музыку твоего народа, и я скажу, на каком уровне развития он находится». В целом мир узнает и познает новую страну, новый народ через его культуру. И если мы хотим, чтобы мир по-настоящему признал нас, то культура и уровень ее развитости – это главные показатели, – подчеркнул Рахат-Би Абдысагин. – Еще в 2001 году в своей книге «Дипломатия Респуб­лики Казахстан» Касым-Жомарт Токаев отметил, что в будущем «интеллектуальное «ноу-хау» затмит­ финансовый капитал в роли подлинного мерила богатства народов». Хочется верить, что современная академическая музыка во взаимообогащении с нашими великими традициями может стать основой архитектоники зарождающейся композиторской школы Казахстана. Это может стать как раз тем «ноу-хау», которое поможет нам достойно представить нашу культуру, музыку и искусство на общемировой арене.