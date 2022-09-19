Свежий выпуск Новая политическая модель – условие для экономического развития 19 сентября 2022 г. 0:00 Анна Альшанская, ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Казахстан находится на этапе фундаментальной политической и социально-экономической модернизации. Однократный 7-летний президентский срок, который одобрил Парламент, следует рассматривать как часть политических реформ, которые необходимы для решения укоренившихся социально-экономических проблем. Во-первых, введение однократного срока президентских полномочий без права переизбрания создаст новую политическую модель и регулярную сменяемость президентов. Во-вторых, продление срока полномочий президента до 7 лет закрепит политическую стабильность. Как показывает мировая практика, одним из важных факторов, на который обращают внимание иностранные инвесторы, является политическая стабильность. При стабильной политической и экономической ситуации инвесторы уверены за свои вложения, за их прибыльность и окупаемость. Тогда как увеличение инвестиционного потока является важным источником финансовых ресурсов для экономического развития страны. Мировая экономика переживает сегодня турбулентность, сроки завершения которой остаются неопределенными. Высокая инфляция, нарушение торгово-экономических связей, давление на продовольственную безопасность в мире требует от государств решительных и эффективных действий.