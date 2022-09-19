Новая политическая модель – условие для экономического развития

Казахстан находится на этапе фундаментальной политической и социально-экономической модернизации. Однократный 7-летний президентский срок, который одоб­рил Парламент, следует рассмат­ривать как часть политических реформ, которые необходимы для решения укоренившихся социально-экономических проблем.

Во-первых, введение однократного срока президентских полномочий без права переизбрания создаст новую политическую модель и регулярную сменяемость президентов.

Во-вторых, продление срока полномочий президента до 7 лет закрепит политическую стабильность. Как показывает мировая практика, одним из важных факторов, на который обращают внимание иностранные инвесторы, является политическая стабильность. При стабильной политической и экономической ситуации инвесторы уверены за свои вложения, за их прибыльность и окупае­мость. Тогда как увеличение инвестиционного потока является важным источником финансовых ресурсов для экономического развития страны. Мировая экономика переживает сегодня турбулентность, сроки завершения которой остаются неопределенными. Высокая инфляция, нарушение торгово-экономических связей, давление на продовольственную безо­пасность в мире требует от государств решительных и эффективных действий.