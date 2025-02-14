Новая система видеонаблюдения в Астане: управление перейдет к компании из ОАЭ

Технологии,Столица
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Венера Баталова
корреспондент

При разработке нового проекта учтены недостатки старой системы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане будет внедрена новая система видеонаблюдения с использованием ИИ, которая будет управляться международной компанией из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил руководитель управления цифровизации и государственных услуг столицы Дидар Сулейманов в ходе сессии маслихата, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сулейманов напомнил, что в 2017 году в столице был запущен проект «Сергек». Однако с завершением контракта с казахстанской компанией «Коркем-Телеком» 13 марта 2025 года, управление системой видеонаблюдения будет передано компании Presight, которая входит в холдинг G42 из ОАЭ.

«При разработке нового проекта учтены недостатки старой системы. Например, в обновленной версии значительная часть аппаратно-программного комплекса будет обеспечена постоянным электропитанием, что гарантирует бесперебойную работу. Также камеры видеонаблюдения и оборудование будут подключены к оптическим линиям связи, что улучшит передачу видеопотока», — рассказал Сулейманов.

Он также отметил, что в новом проекте будет реализована единая система передачи видеопотока, что упростит работу операторов.

«На данный момент для просмотра камер используется около 4-5 различных систем видеопотока, что затрудняет процесс. В новом проекте будет одна единая система», — подчеркнул он.

По словам Сулейманова, новый проект включает 22 тысячи камер видеонаблюдения, 732 аппаратных комплекса (АПК) на перекрестках и 470 на линейных участках. В проект также входит 15 систем фиксации нарушений ПДД и 35 видов видеоаналитики. Кроме того, планируется создание центра обработки данных и единого ситуационного центра, который будет координировать действия коммунальных служб для быстрого реагирования на инциденты.

«Проект рассчитан до 2030 года. Мы сможем оперативно реагировать на угрозы, обеспечив полное видеонаблюдение в местах массового скопления людей. Искусственный интеллект поможет оптимизировать управление движением, повысить безопасность на дорогах и улучшить работу городских служб», — пояснил Сулейманов.

Общий объем инвестиций в проект составит 53 млрд тенге. Глава ведомства подчеркнул, что проект будет полностью финансироваться за счет средств частного партнера, при этом 60% объемов работ будет выполнено казахстанскими компаниями.

«Это важный шаг для улучшения городской инфраструктуры и обеспечения безопасности в Астане», — заключил спикер.

#ОАЭ #видеонаблюдение #Сергек

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