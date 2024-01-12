Новинки для книголюбов

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Михаил Тё, Жамбылская область

Радостной новостью для любителей чтения стала презентация сразу 24 книг писателей и поэтов региона.

фото Агадила Рысмахана

Новые литературные произведения и сборники стихов на казахском и русском языках выпущены при поддержке местных органов власти, которые направили на эти цели из бюджета региона 50 млн тенге.

Среди новинок – «Бекзат» Табигата Абаилдаева, «Обнажение души» Людмилы Мельник, «Екеумізді сағындық» Данияра Алимкула, «Абайтаудың ар жағы мен бер жағы» Елена Алимжана, «Өз шаңырағыңа табын» Жапара Сатылганова, «Өмір-иірім» Пернебая Дуйсенбина, «Қолқанат» Марата Кулибайулы, «Өлен деп Өмір сүремін» Есета Досалы и другие. Как признались некоторые авторы, это стало исполнением их давней мечты, за что они выразили благодарность руководству области.

Поздравив авторов с выходом их трудов в свет, глава региона Ербол Карашукеев заверил представителей интеллигенции, что это только начало, меры по поддержке творческих инициатив будут приниматься и в дальнейшем. Обращаясь к писателям и поэтам, аким области подчеркнул вклад каждого из них в становление и развитие отечественной литературы.

Участники встречи говорили о необходимости популяризации чтения среди молодежи и развитии национальной литературы, увеличении количест­ва объектов образования и культуры, а также поддержке местных талантов. Высоко оценив проводимую в регионе работу по развитию сферы культуры, ветераны выступили с рядом инициатив, которые, по их мнению, восполнят некоторые пробелы и повысят уровень культуры населения.

В частности, писатель Пернебай Дуйсенбин предложил перевести произведения своих коллег по цеху на русский язык, чтобы увеличить число читателей и повысить степень узнаваемос­ти казахскоязычных авторов. Ветеран журналистики и писатель Бекет Момынкул выступил с идеей назначить поэтам и писателям специальную стипендию имени Бауыржана Момышулы, известного в народе не только своими военными подвигами, но и литературным творчеством, а также предложил принять меры по повышению статуса библиотекарей. Писатель-журналист Косемали Саттибайулы обратил внимание на то, что до сих пор не заасфальтирована дорога, ведущая к древнему городку Баласагун, а библиотеки, к сожалению, есть не во всех сельских населенных пунктах. Кроме того, поэт-журналист Ахмет Байхаманбет считает, что для популяризации и продвижения местных авторов нужно проводить литературные конкурсы, а поэт Акберен Елгезек предложил открыть специальную библиотеку «Әулиеата» и решить вопрос касательно гонораров писателей.

В свою очередь аким области заверил, что каждое выступление заслуживает отдельного внимания, и все озвученные предложения будут учтены. Глава региона поддержал инициативу открыть библиотеку «Әулиеата», акцентировал внимание на создании электронных версий книг, а также высказал предложение написать поэму и роман, посвященные истории любви Карахана и Айша-биби, а также снять фильм.

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