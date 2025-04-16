Новое поколение воспитывается с помощью спорта в СКО

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Северо-Казахстанская область активно поддерживает курс на развитие массового и детского спорта

Фото пресс-службы акимата СКО

Только в 2024 году в регионе построили 36 новых спортивных объектов, включая физкультурно-оздоровительные комплексы, крытые хоккейные корты и мини-футбольные поля. По словам и.о. руководителя управления физической культуры и спорта СКО Адильхана Сагиндыкова, благодаря этим проектам обеспеченность спортивной инфраструктурой выросла с 53,8% до 57,3% — и это только начало.

В области действует 28 детско-юношеских спортивных школ, из них 10 — специализированные. В них бесплатно занимаются 14 618 детей — на 636 больше, чем годом ранее. Чтобы удовлетворить спрос, в 2024 году были открыты новые отделения по 14 видам спорта.

- Мы стараемся, чтобы каждый ребёнок смог найти своё направление и заниматься в комфортных условиях, — отмечает Адильхан Сагиндыков.

На плечах тренеров лежит огромная ответственность. В регионе работают 648 специалистов, и управление спорта активно инвестирует в их профессиональное развитие. В феврале 2025 года более 120 тренеров прошли бесплатные курсы повышения квалификации с участием столичных экспертов.

Юные спортсмены Северного Казахстана завоевали 414 медалей на международных и республиканских соревнованиях в 2024 году. Почти тысяча наград — на областных чемпионатах. Среди ярких имён — Кристина и Инесса Шумековы, Анна Стратан, Михаил Подлужный, Диас Омаров. Все они — воспитанники ДЮСШ.

Родители могут обратиться напрямую в спортивную школу или воспользоваться порталом artsport.edu.kz в рамках государственной программы спортивного заказа. После подачи заявки ребёнок получает ваучер на бесплатные занятия в выбранной секции. Это делает спорт доступным даже для многодетных и малообеспеченных семей.

- Мы не просто растим чемпионов, — подчёркивает Сагиндыков. — Мы формируем поколение, которое будет двигать страну вперёд. Спорт даёт дисциплину, уверенность, здоровье и волю к победе. А мы, как государство и общество, должны предоставить детям возможность расти сильными и свободными в движении.

В 2025 году в регионе планируют довести число детей, занимающихся спортом бесплатно, до 16 тысяч. Запланировано открытие новых секций, особенно в сельской местности.

Здоровое детство — это инвестиция в завтрашнюю нацию. И сегодня, как никогда, важно сделать спорт неотъемлемой частью жизни каждого ребёнка.

#дети #Спорт #СКО #воспитание

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