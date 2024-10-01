Новое требование к иностранным банкам выдвинул финрегулятор

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Проектом постановления предусматривается установление альтернативных требований для юрлиц-нерезидентов РК, не имеющих минимальный долгосрочный кредитный рейтинг, передает Kazpravda.kz

В частности, предлагается не распространять требования по рейтингу к банкам, чей контрольный пакет акций принадлежит иностранному государству и в случае, если между уполномоченными регуляторами стран имеется соглашение об обмене информацией.

В агентстве полагают, что принятие проекта постановления будет способствовать привлечению на финансовый рынок новых участников и развитию конкуренции.

С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на интернет-портале «Открытые НПА».