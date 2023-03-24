Новое землетрясение произошло на юго-востоке Турции

В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 0.39 по времени UTC (06.39 по времени Астаны). Эпицентр подземных толчков располагается в девяти километрах к юго-западу от города Гёксун. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.