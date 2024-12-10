Новоселье на старом месте

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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске сдан очередной дом по программе реновации

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Совсем недавно по этому адресу стояла аварийная двухэтажка на 16 квартир. Ее жильцы стали первыми новоселами 80-квартирного девятиэтажного дома. Ключи от 13 квартир торжественно вручил им аким Уральска Мурат Байменов.

Порядка трех лет ушло у жильцов дома на то, чтобы прийти к общему решению по участию в программе реновации, найти застройщика, подписать с ним меморандум. По словам члена инициативной группы жильцов Натальи Шишловой, были соседи, которые сначала сомневались. Трудности возникли и с поиском строительной компании. Многие застройщики не решались взяться за проект на таком небольшом участке, ведь под снос шел один малоквартирный дом.

– Наш дом был построен хозспособом, из сэкономленных средств, что, конечно, с годами сказалось на его состоянии. Строительство нового дома шло чуть больше двух лет. Все это время мы имели возможность видеть весь процесс. Строительная компания за нас платила аренду, выделяя 60 тысяч тенге в месяц. От имени всех жильцов хочу поблагодарить акимат города, что включили наш дом в программу. Наши жилищные условия заметно улучшились. Квартиры большие, светлые, с замечательной планировкой и чистовой отделкой, – говорит Наталья Константиновна.

Теплые слова благодарности поименно звучали в адрес коммерческого директора, прораба, строителей, отделочников компании, заказчика строительства и генерального подрядчика – ТОО «Сапар Строй Азия».

Ольга Владимировна Пясецкая вновь будет жить по соседству с мамой – Анастасией Федоровной.

– Меня в этот дом родители принесли из роддома. Здесь же я отметила свое 55-летие, попросив застройщика повременить на несколько дней с переселением нас во временное жилье, – рассказывает Ольга Владимировна. – Я специально сняла квартиру в соседнем доме, чтобы наблюдать, как идет строительство. Каждый день смотрела, огорчалась, когда не приезжали машины с кирпичом. Думала, буду очень переживать, когда наш старый дом сносили. Но радости больше, чем грусти.

Анастасия Федоровна по профессии штукатур-маляр. Попросила у застройщика заложить первый кирпич в новый дом. Разрешение получила, вот только здоровье в тот день немного подвело – возраст дает о себе знать. Обновленную квартиру считает подарком на свое 80-летие, хотя юбилей семья отпраздновала в прошлом месяце.

На сегодня в Уральске насчитывается 55 аварийных домов (398 квартир), а также 300 ветхих домов. Пока еще остались в областном центре и малоквартирные дома с «удобствами» во дворе. Запущенная в прошлом году программа реновации стала логи­ческим продолжением обновления жилищного фонда, проводимого в рамках программы «Нұрлы жер». С начала реализации принципа государственно-частного партнерства в сфере сноса аварийного и ветхого жилья снесено 34 аварийных дома. Взамен них построено и введено в эксплуатацию 16 домов. Улучшить свои жилищные условия смогли 263 семьи.

В рамках реновации продолжаются работы на шести строительных площадках.

#уральск #жилье #новоселье #программа реновации

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