Новоселье всегда праздник

В этот раз жилье было распределено среди представителей социально уязвимых слоев населения. Два новых дома (улица Победы, 105-а и -б) стали долгожданным подарком для многодетных семей. У каждого дома площадью 74 кв. м есть хозяйственные постройки – сарай и углярка.

– Сделан еще один важный шаг в реализации государственной программы по обеспечению граждан доступным жильем, которая является одним из приоритетных направлений социальной политики Казахстана, – сказал, вручая ключи новоселам, Рустем Елубаев. Он также поздравил жителей с наступающим Днем Республики.