Новоселье всегда праздник Свежий выпуск 24 октября 2024 г. 0:00 75 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В преддверии Дня Республики в селе Талшык Акжарского района СКО произошло долгожданное событие. Аким района Рустем Елубаев вручил ключи от новых домов многодетным семьям. Фото акимата Акжарского района СКО В этот раз жилье было распределено среди представителей социально уязвимых слоев населения. Два новых дома (улица Победы, 105-а и -б) стали долгожданным подарком для многодетных семей. У каждого дома площадью 74 кв. м есть хозяйственные постройки – сарай и углярка. – Сделан еще один важный шаг в реализации государственной программы по обеспечению граждан доступным жильем, которая является одним из приоритетных направлений социальной политики Казахстана, – сказал, вручая ключи новоселам, Рустем Елубаев. Он также поздравил жителей с наступающим Днем Республики. #жилье #новоселье #День Республики #Талшык