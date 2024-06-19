Новоселов в регионе станет больше

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Будет приобретено 120 квартир для жителей города Косшы из социально уязвимых слоев населения. Первые 20 счастливчиков отпразднуют новоселье уже в ближайшее время.

фото пресс-службы областного акимата

Они заселятся в новое жилье, не беспокоясь о том, что придется доделывать что-то за строителями. Квартиры будут повышенной комфортности с чистовой отделкой. Такое условие поставлено перед застройщиками: жилье будут приобретать лишь у тех поставщиков, у которых цена соответствует качеству работ.

Напомним, до конца нынешнего года для акмолинцев из социально уязвимых слоев населения планируется приобрести 841 квартиру. Жилье будут выкупать у застройщиков на конкурентной основе по рыночной стоимости. При этом участники конкурса – только местные строи­тельные компании.

Как отметил заместитель руководителя областного управления строи­тельства, архитектуры и градострои­тельства Азамат Байкуанышев, из бюджета выделено 2,2 млрд тенге на выкуп 120 квартир для многодетных семей, сирот и других граждан. В целом по области на покупку квартир для представителей социально уязвимых слоев населения предусмотрено порядка 16 млрд тенге.

Директор компании-застройщика ТОО «Алтын ұя-2021» Азамат Амиржанов проинформировал, что строительство и отделочные работы в ЖК Dream Park идут по плану. Квартиры, оснащенные санфаянсом и газовыми плитами, будут предоставлены новым жильцам в чистовой отделке.

Аким области Марат Ахметжанов посетил жилой массив «Лесная поляна», ЖК «Ақ Шанырақ» и Dream Park, в которых и будут предоставлены квартиры очередникам, в том числе гражданам из социально уязвимых слоев населения. Глава региона еще раз напомнил о требованиях к качеству сдаваемого жилья.

– В квартиры, ключи от которых мы вручим, люди должны засе­литься и жить, не думая о дополнительном ремонте, – подчеркнул Марат Ахметжанов.

#жилье #Косшы #новоселье #очередники

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