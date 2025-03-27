Новоселья в «Акжайыке»

На главной стройплощадке города – очередное новоселье. С начала года здесь сдан уже пятый жилой многоквар­тирный дом. Квартиры по льготной ипотеке в нем получили работники бюджетных организаций и очередники из социально уязвимых категорий. Дом полностью подключен ко всем коммуникациям. Строительство с применением новых технологий вела местная компания «Альтаир СК-7».

– Жилье – одна из главных ценностей, которая приумножает благополучие и счастье каждой семьи. Это не раз подчеркивал Глава государства в своих выступлениях. По поручению Президента в рамках госпрограмм, нап­равленных на решение жилищных проблем­ в стране, строятся такие современные много­этажные дома, появляются целые микрорайо­ны, – отметил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, поздравляя новоселов с Наурыз мейрамы и знаменательным в жизни каждой семьи событием. – В нашей области также ведется активная работа по строительству жилья. В прошлом году за счет бюджетных средств в Уральске введено в эксплуатацию пять многоэтажных жилых домов на 628 квартир. Для сельчан, состоящих в очереди, приобретено и введено в эксплуатацию 805 жилых домов. Кроме того, для пострадавших от наводнения построено 900 домов, приобретено более двух тысяч квартир в Уральске. В 2025-м в регио­не планируется завершить строительство 19 многоквартирных домов на 950 квартир.

В ближайшие годы только в микрорайоне «Акжайык», рассчитанном на 30 тыс. человек, будет построено 76 многоквартирных жилых домов, в том числе 25 – за счет бюджетных средств. Уже завершено строительство восьми. Квартиры в них выдаются очередникам «Отбасы банка» по сниженным годовым ставкам через программы «Бақытты отбасы» и «Шаңырақ». По словам заместителя акима Уральска Азамата Халелова, до конца года в микрорайоне планируется сдать еще четыре дома:

– Микрорайон динамично застраивается. Осенью 2024-го открыли реабилитационный центр, в планах – строительство трех частных детских садов. Месяц назад здесь дан старт строительству двух многоквартирных домов для горожан, чье единственное жилье приз­нано аварийным. В начале марта запущен автобусный маршрут, соединяющий микрорайон с центром города. Сейчас на линию выходят 10 автобусов средней и большой вмес­тимости, со временем их число увеличим до 16 единиц. С наступлением тепла новые дворы будут обустраиваться детскими игровыми и спортивными площадками.

По соседству от сданной новостройки будет возведена школа на 1 500 мест, в нынешнем году планируется начать ее проектирование. Пока же школьники, проживающие здесь, будут посещать другие городские школы, в том числе и новую комфортную, сданную недавно в соседнем микрорайоне. В числе объектов бизнеса – супермаркет, который откроется в ближайшее время. Полным ходом ведется оснащение жилых массивов необходимыми инженерно-коммуникационными сетями. Возводятся канализационно-насосная и повысительная насосная станции. Строятся внутриквартальные дороги общей протяженностью 26 км.

По данным управления строительства ЗКО, на сегодня в регионе более 19 тыс. человек, относящихся к социально уязвимым слоям населения. В текущем году для этой категории планируется приобрести 205 квартир в сельских населенных пунктах. На эти цели из республиканского бюджета выделено 2,8 млрд тенге. Кроме того, областной акимат направил бюджетную заявку на уточнение РБ на 2025 год для дополнительного приобретения тысячи квартир для социально уязвимых слоев населения. Заявка рассмат­ривается Минис­терством промышленности и строительства.

По итогам 2024-го за счет всех источников финансирования в регионе введено в эксплуа­тацию 637,4 тыс. кв. м жилья, что больше намеченного на 4,4 тыс. кв. м. Объем строительных работ составил 335,5 млрд тенге, что на 11,9% больше по сравнению с предыдущим годом. На 2025-й год Министерством промышленности и строительства утвержден план по вводу жилья для области в объеме 580 тыс. кв. м.