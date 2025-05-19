На её территории будет действовать специальный правовой режим с предоставлением налоговых и таможенных льгот

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В Казахстане создана новая специальная экономическая зона (СЭЗ) «Коркыт Ата». Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Согласно документу, СЭЗ является зоной таможенного контроля со статусом портовой СЭЗ и будет расположена в Кызылординской области на территории площадью 550 га вблизи международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай».

На территории специальной экономической зоны планируется создать возможности для ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики, а также повышения занятости населения.

Близость СЭЗ к международному транспортному коридору «Западная Европа – Западный Китай» позволит эффективно реализовывать продукцию на рынках Казахстана и Центральной Азии.

На территории СЭЗ будет действовать специальный правовой режим с предоставлением налоговых и таможенных льгот.

К 2049 году общий объем инвестиций в СЭЗ планируется довести до более чем 150 млрд тенге, иностранных вложений – до 80 млрд тенге. Объем производства товаров и услуг прогнозируется на уровне 500 млрд тенге. Доля казахстанского содержания – до 90%.

За 25 лет планируется создание 39 предприятий-участников СЭЗ и более 3 000 новых рабочих мест.

Также указанным постановлением присвоены статусы портовой зоны СЭЗ «Оңтүстік», «Астана - Технополис», «Сарыарқа», Alatau и «Актобе» в рамках реализации мероприятий по созданию мультимодальных аэрохабов и в соответствии с требованиями таможенного законодательства.