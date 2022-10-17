Фото: primeminister.kz
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика

Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с членами Совета директоров Азиатского Банка Развития во главе с исполнительным директором Серджио Лугарези, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Стороны обсудили разработку новой Стратегии странового партнерства АБР для Казахстана на 2023-2027 годы, принципы новой экономической политики Правительства РК, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Премьер-министр отметил, что Казахстан вступил в новый период политического развития и экономической трансформации, что подразумевает реализацию мер по диверсификации экономики, реформированию госуправления и комплексному развитию человеческого капитала.

Кроме того, Правительство продолжает работу по повышению инвестиционной привлекательности республики, совершенствованию налогово-бюджетной политики и декарбонизации экономики.

«Реализация основных приоритетов страны позволит преодолеть трудности современного этапа и выйти на траекторию устойчивого и качественного экономического роста», — подчеркнул Алихан Смаилов.

При этом он отметил, что основополагающим документом сотрудничества между Казахстаном и АБР станет новая Стратегия странового партнерства, которая будет способствовать достижению целей развития республики.

В свою очередь Серджио Лугарези подтвердил готовность банка продолжать активную работу с Правительством РК по всем интересующим направлениям.

«Уверен, что наше плодотворное взаимодействие позволит эффективно реализовать все намеченные задачи», — сказал Серджио Лугарези.

 

Популярное

Все
До отопительного кризиса недалеко
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
В Павлодарской области из-за степных пожаров сгорели тысячи тонн сена, заготовленные жителями и крестьянскими хозяйствами
Уроки Татьяны Костиной
Себя показать, на других посмотреть
Акцент – на коллективное лидерство
Повысить уровень доверия граждан
Казахстан – Туркменистан: к дальнейшему сближению братских народов
Лучший друг и союзник
Центральная Азия – Россия: реализовать потенциал кооперации
Востребованность Содружества и сотрудничества
Потрепали «моряков» и «тигров»
Все возможности диалога
Утомлённые диктатом
Есть пятая медаль!
Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО
16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь
Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
В обществе созрел запрос на обновление
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Экономика
Курс доллара снизился почти на 4 тенге
Президент , Поручения , Международное сотрудничество , Европа
Токаев принял нового посла Казахстана в Великобритании
Международное сотрудничество , Правительство
Комплексную программу сотрудничества подписали Казахстан и …
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное за…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]