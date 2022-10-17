Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с членами Совета директоров Азиатского Банка Развития во главе с исполнительным директором Серджио Лугарези, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Стороны обсудили разработку новой Стратегии странового партнерства АБР для Казахстана на 2023-2027 годы, принципы новой экономической политики Правительства РК, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Премьер-министр отметил, что Казахстан вступил в новый период политического развития и экономической трансформации, что подразумевает реализацию мер по диверсификации экономики, реформированию госуправления и комплексному развитию человеческого капитала.

Кроме того, Правительство продолжает работу по повышению инвестиционной привлекательности республики, совершенствованию налогово-бюджетной политики и декарбонизации экономики.

«Реализация основных приоритетов страны позволит преодолеть трудности современного этапа и выйти на траекторию устойчивого и качественного экономического роста», — подчеркнул Алихан Смаилов.

При этом он отметил, что основополагающим документом сотрудничества между Казахстаном и АБР станет новая Стратегия странового партнерства, которая будет способствовать достижению целей развития республики.

В свою очередь Серджио Лугарези подтвердил готовность банка продолжать активную работу с Правительством РК по всем интересующим направлениям.

«Уверен, что наше плодотворное взаимодействие позволит эффективно реализовать все намеченные задачи», — сказал Серджио Лугарези.