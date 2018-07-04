Экономика
Новые авиарейсы в Токио, Нью-Йорк и Сингапур запустят в Казахстане 
Рустам Мухаметкалиев
О запуске новых авиарейсов в самые экономически развитые столицы мира сообщил Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев в рамках сессии второго дня Astana Finance Days, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В ближайшие год-полтора будут открыты новые международные авиарейсы: Сингапур, Токио, Нью-Йорк и другие", – сказал Бакытжан Сагинтаев.



Премьер подчеркнул, что МФЦА расширяет возможности выхода на перспективные рынки Евразии. Казахстан рассматривает Международный финансовый центр "Астана" как часть мировой финансовой системы.

"Глобальная цепочка финансовых центров, управляющих мировыми денежными потоками, проходит почти через весь земной шар – от Торонто до Сиднея и от Токио до Нью-Йорка. Каждый из них имеет свою уникальную нишу", – сказал он.

Также глава Правительства РК отметил, что Международный финансовый центр "Астана" является одним из ключевых звеньев новых трансконтинентальных маршрутов, а также глобальной инициативы "Пояс и путь".

"Именно поэтому МФЦА станет естественным финансово-экономическим мостом между Западным Китаем, Монголией и странами Европы. Все это открывает доступ на гигантский рынок размером более 1 миллиарда человек. Кроме того, Международный финансовый центр "Астана" с его уникальным географическим положением даст выход на рынки Центральной Азии, ЕАЭС, Закавказья, стран Ближнего Востока", – добавил спикер.

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