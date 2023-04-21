Новые читатели Ауэзова

Проект приурочен к 125-летию классика казахской литературы, книга «Мохтар Ауэзов» издана при поддержке Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Института филологии Казанского федерального университета, меценатов.

2023-й – год юбилейный для Мурата Ауэзова, отмечающего 80-летие со дня рождения. Известный общественный деятель, публицист, культуролог Мурат Ауэзов к процессу взаимосвязи культур обращается постоянно, отмечая их динамичный, стадиальный характер. В Казани состоялась встреча Мурата Ауэзова с Первым Президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества и проблемы сохранения духовного наследия. Перевод произведений Мухтара Ауэзова на татарский язык произвел на Минтимера Шаймиева глубокое впечатление. Причем это не первый опыт обращения коллег из Татарстана к творчеству Ауэзова: в 1957 году «Путь Абая» вышел на татарском языке в переводе Сарвар Адгамовой.

Презентация нового сборника произведений Мухтара Ауэзова состоялась в Национальной библио­теке РТ. Генеральный консул РК в Казани Ерлан Искаков подтвердил приверженность дальнейшему развитию гуманитарного сотрудничества, отметил вклад Мухтара Ауэзова в становление казахского профессионального искусства и словесности, а также то, что в Казахстане хорошо знают творчество Габдуллы Тукая.

– Я бы хотел, чтобы традиция взаимодействия культур двух народов вновь обрела ту плодотворную силу, как было в начале XX века. Тогда казахская и татарская интеллигенции, влияя друг на друга, создавали новые подходы, взаимно обогащались, – сказал Мурат Ауэзов.

Мурат Мухтарович затронул вопрос сложности переводов произведений Ауэзова, подчеркнув, что перевод на татарский язык оказался соразмерным таланту выдающегося казахского писателя. При работе над переводом «Серого Лютого», «Лихой годины» и «Выстрела на перевале» кандидат филологических наук, доцент Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета Гульфия Гайнуллина стремилась передать смысл текс­та и то, как автор чувствовал своих героев. Свое отношение к языку произведений она назвала трепетным. Важным для переводчицы стал и тот факт, что выбранные для перевода произведения были успешно экранизированы. В 1968 году снят фильм «Выстрел на перевале Караш», в 1973-м на экраны вышел художественный фильм «Лютый».

Важно в контексте литературного сотрудничества мнение британского переводчика Саймона Гейгана, которому особенно понравился Savage Grey («Көксерек»): «В нем есть очевидные сравнения с «Белым клыком» Джека Лондона, но ему не хватает сентиментального антропоморфизма последнего. Бескомпромиссное понимание природы животных делает его неизмеримо выше. Возможно, это одна из лучших историй о животных, которые я когда-либо читал».

Зифа Алуа Ауэзова, известный тюрколог, внучка писателя, считает каждый перевод интерпретацией, ибо «переводчик становится в какой-то мере соавтором текста, передавая его содержание на язык новой аудитории, намеренно или подсознательно привнося свои акценты. В то же время читатель ожидает от перевода близости к оригиналу, ясности изложения, достигаемой, если нужно, при помощи примечаний и комментариев, объясняющих контексты».

Большим событием и продолжением давних братских культурных и литературных связей казахского и татарского народов назвал презентацию книги Мухтара Ауэзова директор научно-культурного центра «Дом Ауэзова», кандидат филологических наук Диар Кунаев. Он особо отметил дружеские и творческие контакты казахского писателя с яркими представителями татарской культуры. Так, Мухтар Ауэзов хорошо знал творчество Габдуллы Тукая и Галимжана Ибрагимова, исследовал их прозу и поэзию, тепло писал об известных мастерах слова. Дружил с художником Баки Урманче и композитором Латыфом Хамиди, татарскими писателями, в частности – с Гумером Башировым. В Татарстане с благодарностью помнят и о том, как Мухтар Омарханович мужественно, ярко и аргументированно говорил в Комитете по Ленинским и Государственным премиям СССР о поэзии Мусы Джалиля, убедив коллег в том, что «Моабитская тетрадь» достойна самой высокой награды страны.

Доктор филологических наук профессор Хатип Миннегулов, выступая на презентации, раскрыл влияние татарской культуры на становление будущего писателя и передал Мурату Ауэзову свою монографию «Тюрко-татарская словесность в контексте межлитературных связей», в которой среди имен исследователей особенно выделяет Буркета Искакова, автора монографии «Казахско-татарские литературные связи» (1976 год).

В фонд Национальной библиотеки РТ переданы монографии генерального директора Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, члена-корреспондента Национальной академии наук РК Кенжехана Матыжанова «Казахский семейный фольклор» и известного государственного и общественного деятеля, академика Академии педагогических наук Казахстана Бейбута Мамраева «Казахская литература первой четверти ХХ века», сборник «Литература Казахстана в зарубежных источниках», другие издания. Фонды библиотеки обогатили издания художественных произведений Мухтара Ауэзова, книга «Фатима» (дневники, воспоминания, статьи, стихи Фатимы Габитовой), научные исследования о творчестве писателя. Отметим, что в коллективной монографии «Мировой литературный процесс ХХI века» раздел о современной литературе Татарстана написан Данией Загидуллиной.

В новом издании произведений Мухтара Ауэзова, вышедшем в Казани, представлены иллюстрации народного художника Казахстана Сахи Романова, Айдоса Аканаева, Мадияра Искакова, книга пополнит фонды библиотек, музеев, архивов Татарстана. Составители и издатели благодарны Институту литературы и искусства им. М. О. Ауэзова за консультации, Казахскому национальному педагогическому университету им. Абая и старшему преподавателю университета Розе Бакбергеновой за помощь в работе над текстом перевода. Важными и перспективными стали переговоры Калдыгул Жаныбаевой, сценариста фильма «Фатима», с коллегами из Татарстана о реализации проекта.

Казахстанская делегация побывала в Академии наук Респуб­лики Татарстан и в Институте филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета. Президент Нацио­нальной академии РТ Мякзюм Салахов, вице-президент академии, доктор филологических наук Дания Загидуллина говорили о перс­пективах научного сотрудничества, подчеркнув, что роман-эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая» был хорошо известен в Татарстане нескольким поколений читателей.

Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова на протяжении многих лет результативно развивает научные связи с Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. Директор института Ким Миннуллин на протяжении пятнадцати лет принимает активное участие в международных научных конференциях, симпозиумах, юбилеях классиков казахской литературы. Тепло говорили о совместных проектах председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла, писатель Лерон Хамидуллин, другие участники встречи. А новое издание, несомненно, позволит специалистам и читателям лучше узнать творчество выдающегося писателя Мухтара Ауэзова, историю и культуру Казахстана.