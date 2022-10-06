Новые экономические реформы в Казахстане обсудил Смаилов с миссией МВФ

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда по Казахстану Николя Бланше, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Стороны обсудили итоги работы миссии в стране, а также меры правительства РК по обеспечению макроэкономической стабильности, борьбе с инфляцией, повышению эффективности налогового администрирования и бюджетного планирования, вопросы занятости, цифровизации и снижения участия государства в экономике.

Кроме того, были рассмотрены инициативы Казахстана по достижению углеродной нейтральности до 2060 года, шаги по привлечению инвестиций, текущие внешнеэкономические вызовы и другие актуальные вопросы региональной повестки дня.

"Мы высоко ценим стратегический характер партнерства с МВФ и тот вклад, который Фонд вносит в развитие нашей страны", — отметил Алихан Смаилов.

В свою очередь Николя Бланше дал высокую оценку реформам, проводимым в Казахстане, и работе страновой миссии МВФ.

"Между нами сложилось прочное и конструктивное сотрудничество. Мы приветствуем шаги правительства по реализации новых реформ и готовы предоставить наши консультации и техническую помощь по всем интересующим направлениям", — отметил Николя Бланше.

В завершение премьер-министр также подчеркнул готовность продолжать тесное двустороннее взаимодействие.