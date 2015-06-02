Новые горизонты отрасли Свежий выпуск 460 Рысты АЛИБЕКОВА

О предстоящем крупнейшем отраслевом международном мероприятии на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщили генеральный директор ассоциации KAZENERGY Асет Магауов, первый заместитель председателя правления АО «Сам­рук-Энерго» Каныш Молдабаев и заместитель председателя правления по корпоративному центру АО «НК «КазМунайГаз» Данияр Берлибаев.

За прошедшие 10 лет форум KAZENERGY стал авторитетной и влиятельной диалоговой площадкой, объединяющей всю энергетическую промышленность и предприятия нефтегазовой отрасли. Среди его делегатов – руководители государств и ведомств, топ-менеджеры национальных и международных энергетических компаний, ведущие эксперты отрасли.

Как проинформировал генеральный директор ассоциации KAZENERGY Асет Магауов, форум нацелен на построение диалога между крупнейшими игроками мирового энергетического рынка и обеспечение экономической энергобезопасности. В качестве ключевых спикеров X Евразийского форума свое участие подтвердили вице-председатель IHS, лауреат Пулитцеровской премии за книгу «Добыча» Дэниел Ергин, специальный представитель Генерального cекретаря ООН и генеральный директор Инициативы по устойчивой энергетике для всех (SE4All) д-р Канде Юмкелла, генеральный директор Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) Аднан Амин, президент Всемирного нефтяного совета Йозеф Тот, генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак, старший вице-президент Эксон Альберс и другие.

А. Магауов напомнил, что в предыдущие годы на площадке форума обсуждались вопросы развития нефтегазовой, электро­энергетической, атомной отраслей промышленности, обозначались ключевые вызовы энергетики и пути их преодоления, анализировались финансовые кризисы и развитие отрасли в посткризисный период, рассматривались вопросы создания стратегических альянсов, экологической безопас­ности, энергетические сценарии устойчивого развития в эпоху перемен.

– Работа форума в нынешнем году будет посвящена обсуждению знаковых событий современной энергетической и политической повестки дня, происходящей трансформации нефтегазового и энергетического рынка, – сказал он. – При этом особое внимание будет уделено развитию отрасли в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» как ответ на глобальные и региональные вызовы. Отдельные обсуждения будут посвящены роли интеграционных процессов, формированию долгосрочного торгово-экономического и энергетического партнерства, обеспечению глобальной энергетической стабильности, особенно в европейском и азиатском регионах.

На брифинге отмечалось, что программа форума предусматривает проведение совместных мероприятий с экспертами Международного энергетического агентства (IEA), Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), секретариата Энергетической хартии, Всемирного нефтяного совета (WPC), Общества инженеров нефтяников (SPE) и других организаций.

В первый день форума планируется проведение Нефтегазовой конференции, посвященной созданию Экономического пояса Шелкового пути «Энергобезопасность в Евразийском регионе: новый механизм сотрудничества». Эта конференция будет проходить по предложению Инженерной академии КНР и связана она с инициативой создания Экономического пояса Шелкового пути, выдвинутой в рамках встречи глав государств РК и КНР в сентябре 2013 года. Помимо этого, состоятся Национальная конференция ИПДО, Молодежный форум KAZENERGY, очередное заседание Женского энергетического клуба и другие мероприятия.

Генеральными спонсорами форума выступают компании «Сам­рук-Энерго» и «КазМунайГаз»

– Для нашей компании форум KAZENERGY является площадкой для развития бизнеса, налаживания партнерских отношений с международными энергетическими компаниями, – подчеркнул первый заместитель председателя правления АО «Сам­рук-Энерго» Каныш Молдабаев. – Так, при поддержке ассоциации KAZENERGY в прошлом году был проведен саммит лидеров мировой энергетики, на котором с участием министров энергетики, руководителей крупнейших энергетических компаний были обсуждены вопросы перехода к низкоуглеродной экономике, снижения негативного влияния на окружающую среду, энерго­сбережения. Кроме того, с участием KAZENERGY состоялась конференция по Энергетической хартии, на которой наша компания подписала кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития по реализации проекта строительства ветровой электростанции в городе Ерейментау мощностью 50 мегаватт.

Заместитель председателя правления по корпоративному центру АО «НК «КазМунайГаз» Данияр Берлибаев акцентировал внимание на такой знаменательной дате, как 10-летие со дня образования ассоциации KAZENERGY.

– «КазМунайГаз» был одним из инициаторов создания этой компании и является ее традиционным партнером, активным участником организуемых ею мероприятий, – констатировал он.

Заметив, что в текущем году нефтегазовая отрасль переживает не самые лучшие времена, цены на нефть падают, что вызывает корректировки курсов, бюджетов, планов и так далее, спикер подчеркнул, что форум предоставляет возможность встретиться со своими коллегами, пообщаться с видными мировыми экспертами и, что называется, сверить часы.

Участников форума будет интересовать обмен знаниями, мнениями о том, каков сейчас мировой баланс спроса и предложения, как на кризис реагируют в разных странах, как в этой связи выстраивать свои стратегии и планы.

– Мы видим конкретные результаты, которые хотим получить. В процессе дискуссий будут звучать различные экспертные мнения, оценки. Для нас это очень полезно. Поэтому мы будем активно участвовать в этом мероприятии, – заключил Д. Берлибаев.



