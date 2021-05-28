Новые граждане страны

Под председательством Государственного секретаря Рес­публики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Комиссии по воп­росам гражданства при Главе государства в режиме онлайн.

На заседании рассмотрены ходатайства лиц, желающих принять казахстанское гражданство и выйти из него.

По итогам заседания комиссией на рассмотрение Главы государства будет внесено предложение о приеме в гражданство нашей страны 955 представителей различных национальностей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Комиссия также будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 81 человека о выходе из казахстанского гражданства.