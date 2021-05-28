Новые граждане страны
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Вероника Мелль
Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Главе государства в режиме онлайн.
На заседании рассмотрены ходатайства лиц, желающих принять казахстанское гражданство и выйти из него.
По итогам заседания комиссией на рассмотрение Главы государства будет внесено предложение о приеме в гражданство нашей страны 955 представителей различных национальностей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Комиссия также будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 81 человека о выходе из казахстанского гражданства.