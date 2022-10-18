Новые международные рейсы запустят из Актобе

Международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой открывает 5 новых направлений: Пхукет, Дубай, Ташкент, Самару и Уральск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.
Данная работа проводится в рамках поручения акима Актюбинской области Ералы Тугжанова по расширению маршрутной сети.
В результате переговоров с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК достигнута договоренность об открытии рейсов в Пхукет, Дубай, Ташкент, Самару и Уральск.
В частности, новый маршрут до острова Пхукет откроется с 19 октября, а в Дубай – с 24 числа текущего месяца.
Прямой рейс в Уральск запустят 1 ноября, время в пути составит 1 час 10 минут.
Рейсы в Ташкент и Самару также будут запущены в ноябре этого года.
В Дубай, Самару и Уральск рейсы будут совершаться дважды в неделю, в Пхукет и Ташкент – по одному разу, при необходимости количество рейсов будет увеличено.
Маршрутную сеть планируется увеличить до конца года.