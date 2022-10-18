Фото: пресс-служба акима Актюбинской области
Транспорт

Новые международные рейсы запустят из Актобе

Международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой открывает 5 новых направлений: Пхукет, Дубай, Ташкент, Самару и Уральск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Данная работа проводится в рамках поручения акима Актюбинской области Ералы Тугжанова по расширению маршрутной сети. 

В результате переговоров с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК достигнута договоренность об открытии рейсов в Пхукет, Дубай, Ташкент, Самару и Уральск.

В частности, новый маршрут до острова Пхукет откроется с 19 октября, а в Дубай – с 24 числа текущего месяца.

Прямой рейс в Уральск запустят 1 ноября, время в пути составит 1 час 10 минут.

Рейсы в Ташкент и Самару также будут запущены в ноябре этого года.

В Дубай, Самару и Уральск рейсы будут совершаться дважды в неделю, в Пхукет и Ташкент – по одному разу, при необходимости количество рейсов будет увеличено.

Маршрутную сеть планируется увеличить до конца года.

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