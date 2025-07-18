Для людей, привыкших копаться в земле, членис­тоногие – словно давние соседи. Но вот второй год подряд их обилие пугает некоторых дачников. Причем порой встречаются такие экземпляры, коих даже закоренелые старожилы никогда не видывали.

– Мы уже собирались с мужем домой, и я хотела нарвать букет пионов. Стала срезать цветы и вдруг на одном бутоне увидела большого белого паука. Сначала подумала, что это какой-то цветочный паук, но что-то нас­тораживало, и я решила погуглить. Залезла в Интернет и увидела точно такую же особь на картинке, как и на моем цветке. Оказывается, это разновидность каракурта, ядовитого паука. Я всегда думала, что они черные, а они и белые бывают, – утверж­дает Валентина Макаренко.

Другие садоводы-любители разглядели на грядках многочисленных представителей еще одного необычного вида. Правда, самостоятельно его название определить не смогли, как и поймать в банку для детального изучения биологами. Но то, что его окрас ядовито-зеленого цвета, видно невооруженным глазом.

– Наткнулась на этих пауков еще по весне, когда готовила участок к дачному сезону – несколько выползли из-под засохшей листвы яблони. Я еще удивилась: ничего себе, работаю на даче уже почти сорок лет – и никогда прежде таких особей не встречала. У нас ведь в основном серенькие паучки водятся. А в середине июня начала обрывать усы у клубники и, раздвигая кус­ты, наткнулась на целую стаю таких же ядовито-зеленых. Вообще-то я к паукам отношусь ровно, но от таких аж жутко стало, – рассказывает Нина Агеева.

Откуда же взялись невиданные прежде в этих краях членистоногие? У самих дачников две гипотезы, и обе связаны с тем, что пауки мигрировали в северную часть Казахстана с юга: их завезли вместе с овощами и фруктами или же их принесло вместе с водой во время мощного паводка 2024-го. Ведь именно в прошлом году огородникам и стали попадаться на глаза необычные пауки, только не в таком количестве, как в нынешнем сезоне.

Кстати, биологи также считают, что, вероятнее всего, необычных пауков принесло вместе с вешними водами. А еще не исключают и другую версию.

– Точно сказать сложно, не увидев хотя бы фото этого паука, поскольку наше биоразнообразие очень богато. Возможно, эти членистоногие и раньше жили в наших краях, просто люди их не замечали, потому что их было не так много. А их активному размножению способствовало то, что за год-два до того, как эти пауки появились массово, в регионе увеличилась популяция жучков, которыми они питаются. Они хорошо откормились – и активно размножились. Вообще же такая численность вида – не редкость, – говорит биолог, науч­ный сотрудник Костанайского областного краеведческого музея Андрей Андрющенко.

Так или иначе, ученые уверены, что дачникам пора учиться привыкать к новым соседям. Даже если невиданных доселе пауков в действительности принесло на север с юга, у них есть все шансы на выживание в условиях здешнего климата. Ведь зимы в местных широтах становятся все менее суровыми.