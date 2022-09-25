Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Экономика
Новые подходы к стабилизации цен на продукты обсудили в правительстве

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел селекторное совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Основной темой обсуждения стала реализация новых подходов, направленных на стабилизацию цен на основные продовольственные товары без резких перепадов и дефицита.

Как информировал председатель Комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев, в рамках реализации новых механизмов выделения «оборотных средств» до акиматов уже доведены схемы перераспределения финансирования по каждому региону.

Девять регионов еще не довели финансирование до необходимого индикатива, в совокупности это 14,9 млрд тенге. Поставлена задача до 1 октября т.г. завершить все необходимые процедуры.

С 20 сентября акиматы совместно с представителями НПП «Атамекен» проводят широкую разъяснительную работу в регионах по действующему законодательству о торговой политике среди владельцев магазинов у дома, крупных супермаркетов и других реализаторов СЗПТ.

Ключевой элемент — соблюдение установленной нормы торговой надбавки на социально значимые продукты питания, не превышающей 15%.

С 15 сентября Комитет торговли МТИ, для повышения достоверности анализа данных динамики роста цен на основные продтовары, включил общественный контроль: создан call-центр для приема обращений жителей на завышенные цены на продукты, входящие в перечень СЗПТ.

Жалобы также принимаются через аккаунты МТИ в социальных сетях Instagram и Facebook. За 9 дней работы по новым каналам от жителей регионов поступила 31 жалоба, по 18-ти из них с владельцами магазинов проведена разъяснительная работа.

По выявленным фактам значительного превышения размера торговой надбавки материалы переданы в соответствующие исполнительные органы.

Всего с начала 2022 года в акиматы передано порядка 340 жалоб по превышению торговой надбавки. Подавляющее большинство — на завышенные цены в магазинах у дома.

«Магазины у дома, где обслуживается небольшое число человек, не должны служить ценовыми ориентирами на социальные продукты питания. В течение двух недель необходимо провести работу во всех регионах по привлечению торговых сетей, супермаркетов к подписанию меморандумов о соблюдении торговой наценки на социально значимые продукты не более 10% до конца года», — отметил Серик Жумангарин.

Еще одной важной задачей является налаживание работы по автоматизации формирования товарного баланса. По информации Ержана Казанбаева, единая автоматизированная платформа национальной товаропроводящей системы заработает в пилотном режиме с октября нынешнего года. Со следующего планируется запуск в промышленную эксплуатацию по модулю овощехранилищ.

Со стороны акимата Астаны на совещании прозвучали предложения по развитию торговых сетей в столице. Предложения были поддержаны и направлены для дальнейшей проработки с соответствующими государственными органами и организациями.

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