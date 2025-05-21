По информации докладчика, в 2024 году в Казахстане было продано 4,5–5 млн единиц мобильных устройств под маркой одного из крупнейших мировых производителей смартфонов. Из них только 300 тыс. – официально. Порядка 75% используемых в нашей стране телефонов ввезены нелегально. При этом бюджет недополучил до 80 млрд тенге.

Согласно новым требованиям, все устройст­ва, впервые ввозимые в Казахстан, должны проходить обязательную верификацию в международной базе данных GSMA, а также в государственных налоговых и таможенных системах. При этом изменения в правилах коснутся только мобильных устройств, ввезенных на территорию республики пос­ле 25 марта. Телефоны, которые были куплены и уже действовали в сетях мобильной связи Казах­стана до этой даты, автомати­чески включаются в так называемый «белый список» и продолжают работать в обычном режиме. Также существуют «серый» и «черный» списки.

Устройства, по которым требуется дополнительная проверка законности ввоза, в течение 30 дней попадают в «серый» список. Их владельцы должны пройти верификацию в установленный срок на сайте imei.rfs.gov.kz, чтобы избежать блокировки. Важно отметить, что будет заблокирован не сам телефон, а сотовая связь. В «черный» список попадут нелегально ввезенные, украденные или поддельные устройства, для которых услуги в сетях мобильной связи Казахстана будут заблокированы.

Для устройств, ввезенных пос­ле 25 марта 2025 года или ранее ввезенных, но еще не проданных, необходима обязательная регис­трация до 26 мая 2025 года, чтобы избежать блокировки связи. В основном эти условия применяются к предпринимателям, продаю­щим смартфоны. Что касается физических лиц, то для них сроки продлены до 25 июня.

Покупатели новых устройств должны быть внимательны при выборе продавца и проверке статуса устройства перед покупкой. Они могут проверить IMEI перед покупкой на сайте imei.rfs.gov.kz. Там есть подробные инструкции на государственном и русском языках. Также эта функция доступна в eGov Mobile. Если устройство не верифицировано, рекомендуется отказаться от покупки, так как самостоятельно зарегистрировать его не получится.

Если телефон приобретен за пределами Казахстана, потребуется указать дату пересечения границы при верификации устройства. Владельцы устройств из «серого» списка получат 30 дней на подтверж­дение законнос­ти ввоза. Операторы связи будут отправлять уведомления с ссылкой на анкету, где необходимо указать информацию о приобретении техники.

После 26 мая 2025 года нелегализованные устройства будут огра­ничены в доступе к мобильной связи. При этом, если устройство не прошло верификацию, оно будет временно включено в «серый» список, предоставляя владельцу 30 дней для подтверждения законности ввоза. По истечении этого срока без верификации устройство будет внесено в «черный» список с последующей блокировкой мобильной связи.