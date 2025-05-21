Новые правила регистрации мобильных телефонов
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С 25 марта в Казахстане вступили в силу изменения, внесенные в Правила обязательной регистрации абонентских устройств сотовой связи. Как рассказал на брифинге в СЦК председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Дамир Сейсембеков, цель данной инициативы – создание единой цифровой инфраструктуры для верификации мобильных устройств, что позволит ограничить оборот незарегистрированных и незаконно ввезенных телефонов, защитить интересы потребителей, гарантируя им приобретение легальной техники с официальной гарантией.