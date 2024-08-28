Новые школы строят в Шымкенте

Национальным проектом «Комфорт­ная школа» до конца года предполагается завершить строительство шести учебных заведений. Их возводят в жилых массивах, в которых либо нет школ, либо они переполнены.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На данный момент ученики 13 населенных пунктов, присоединенных к городу, вынуждены ездить на занятия в соседние жилые массивы.

Четыре комфортные школы рассчитаны на 2 000 ученических мест и строятся в микрорайонах «Достық», «Бозарық-3», «Шымсити» и «Пахтакор». Еще две вмес­тимостью 1 500 мест появятся в микрорайоне «Асар-2» и по улице Ш. Калдаякова. Одна такая школа начнет работать уже с 1 сентября. Остальные подрядчики обещают завершить работы до конца текущего года. Полностью ликвидировать дефицит ученических мест удастся не ранее 2025 года.

Сейчас в 275 школах города обучаются 259 173 ученика, из них более 206 тыс. учащихся посещают 150 государственных школ, а свыше 52 тыс. человек обучаются в 125 частных.

В нынешнем году в первый класс пойдут более 26 тыс. детей. В городском управлении образования планируют перевести 13 школ на обучение в одну смену. Но в густонаселенных жилых массивах средние учебные заведения по-прежнему вынуждены принимать детей сверх положенной нормы, что создает риск перехода на обучение в три смены.