Новые техрегламенты на товары народного потребления приняли в Казахстане

Экономика
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Дана Аменова
корреспондент

В целях защиты прав потребителей проводится государственный контроль. На сегодня в рамках ЕАЭС приняты 47 техрегламентов, которые охватывают более 85% обращаемой продукции. На национальном уровне регулируется около 15% обращаемой продукции

Фото: СЦК

О нововведениях в сфере технического регулирования на площадке СЦК рассказала председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Жанна Есенбекова, сообщает Kazpravda.kz 

По ее словам, главные задачи технического регулирования - защита потребителей от продукции, которая может навредить здоровью и жизни граждан; повышение конкурентных преимуществ казахстанских производителей.

Реализация задач по обеспечению безопасности и повышению качества товаров на внутреннем рынке осуществляется через установление требований по безопасности продукции в технических регламентах; требования к качеству продукции и методам испытаний в стандартах. При этом испытания и сертификация товаров осуществляются в лабораториях.

«В 2024 году были внесены изменения в 7 технических регламентах с целью охвата новых видов продукции на рынке, расширения методов испытаний. К примеру, технический регламент «О безопасности игрушек» расширен новыми терминами на основе опыта и практики его применения, такими как «ароматизированная игрушка», «мягконабивная игрушка», «погремушка». В игрушках для детей до трех лет не допускается применение натурального меха, натуральной кожи, стекла», – сообщила спикер.

В техническом регламенте на парфюмерно-косметическую продукцию установлены требования, которых ранее не было. К примеру, введена обязательная классификация использования косметики для детей до 14 лет.

Также введено понятие «вторичная упаковка» для косметической продукции в целях сохранности потребительских свойств.

Для пресечения детского травматизма совместно с Министерством туризма и спорта начата разработка технического регламента на спортивное оборудование и инвентарь. Техрегламент будет устанавливать требования к воротам для футбола, мини-футбола, гандбола, хоккея.

Также завершается разработка технического регламента, устанавливающего требования к углю. Он будет содержать нормы к качественным характеристикам и сортам угля. Кроме того, создаст правовые основы для защиты прав населения при приобретении топлива низкого качества.

#товары #Минторговли #новые #регламент

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