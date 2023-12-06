Дорожные полосы могут сузить на улицах Алматы

Больше полос для общественного транспорта и новые велодорожки появятся в Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По словам руководителя управления городской мобильности Сагындыка Телибаева, казахстанские нормативы требуют наличия 6 полос для создания выделенных полос для общественного транспорта, что не всегда возможно на узких улицах города.

«Мы разрабатываем специальные техусловия для Алматы, хотим учесть и эти вопросы. Кроме того, предлагаем уменьшить ширину одной полосы. Сейчас ее ширина 3,5 метра для машин, 4 метра — для общественного транспорта. Во многих странах размер полос — 2,7 и 3,1 метра соответственно. Планируется предусмотреть эти же параметры для нашего города. Тогда появится возможность менять разметку, останутся свободные участки на проезжей части, на которых мы будем оборудовать полосы для общественного транспорта и велодорожки», — поделился он планами.

Также особое внимание уделяется проекту Быстрого транзита (БРТ) по проспекту Райымбека. Планируется отдать 2 полосы (по одной с каждой стороны проезжей части) полностью общественному транспорту, установить специальные светофоры и регулируемые пешеходные переходы для обеспечения приоритета автобусов. Строительно-монтажные работы намечены на второе полугодие следующего года.