Новым генсеком Совета Европы избрали Алена Берсе

Экс-президент Швейцарии сменит на посту представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич

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Бывший президент Швейцарии Ален Берсе был избран новым генеральным секретарем Совета Европы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По информации агентства Agence France-Presse (AFP), действие мандата 52-летнего Берсе начнется 18 сентября. Он сменит на посту представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

Берсе занимал должность президента Швейцарии с 1 января по 31 декабря 2023 года.