Новым президентом Назарбаев Университета стал британец Ахмад Вакар

Фото: пресс-служба NU

28 июня решением попечительского совета NU на должность президента университета назначен гражданин Великобритании Ахмад Вакар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу вуза



Сообщается, что доктор Вакар прошел карьерный путь от профессора университета Йорк и университета колледж Лондона (Великобритания) до проректора Мидлсекского университета (Великобритания).



C 2001 по 2004 годы доктор Вакар руководил департаментом науки в канцелярии премьер-министра Великобритании.



С 2017 года был ректором университета Абу-Даби. За период его руководства университет Абу-Даби вышел на позицию 250–300 среди лучших университетов мира согласно престижному рейтингу Times Higher Education.



Он является автором более 90 исследовательских работ, опубликованных в престижных научных изданиях.