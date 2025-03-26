Новый исторический сериал покажут на республиканском телеканале

Телерадиокорпорация «Казахстан» представляет ещё один историко-драматический телесериал «Шам түбіндегі шындық», посвящённый национальной культуре и истории искусства. Проект приурочен к 100-летию Казахского театра, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МКИ

По информации МКИ, в трёхсерийной картине зрители узнают об истории первого национального казахского театра, основанного в 1925 году в Кызылорде — столице Казахстана того времени, а также о значительном вкладе известного режиссёра Жумата Шанина в становление и развитие театра в период его переноса в Алматы.

В сериале отражено участие казахских деятелей культуры в этнографическом концерте, прошедшем в Москве в 1927 году.

Также показана роль казахской делегации, в которую вошли такие выдающиеся личности, как Калибек Куанышбаев, Амире Кашаубаев, Куляш Байсеитова и Серке Кожамкулов.

Режиссёром-постановщиком сериала выступил Жасулан Пошанов. Юного Жумата Шанина сыграет Галим Османов, а взрослого — Азамат Ескулов.

В роли Серке Кожамкулова зрители увидят Жандаулета Батая, образ Амре Кашаубаева воплотит Биржан Базильжанов, Калибека Куанышбаева — Алмас Шаяхметов, а роль Куляш Байсеитовой исполнит Инабат Ризабекова.

Премьера исторического телесериала состоится 27 марта на телеканале Qazaqstan.