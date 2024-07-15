Новый комитет создали в РК
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При министерстве водных ресурсов и ирригации создано новое ведомство – Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на ведомство
Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны.
«Борьбу с незаконным использованием воды министерство берет под особый контроль. Работа нового комитета направлена на профилактику правонарушений и охрану водных ресурсов страны. Вместе с предлагаемыми нами изменениями в законодательство, это должно значительно усилить борьбу с «черным рынком» воды»,– сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.