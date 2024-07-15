Новый комитет создали в РК

При министерстве водных ресурсов и ирригации создано новое ведомство – Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны.