Новый комплексный план развития машиностроения разрабатывается в Казахстане

Ожидается, что реализация Комплексного плана выведет отечественное машиностроение на принципиально новый уровень развития.

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Руководитель объединения рассказал об основных направлениях Комплексного плана развития отрасли на ближайшие 5 лет, разрабатываемого по поручению главы государства. Среди них – увеличение объемов производства машиностроительной отрасли и внутристрановой ценности в закупках, привлечение инвестиций, развитие производственных и экспортных возможностей, расширение рынков сбыта для отечественной продукции и совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли.

Ожидается, что реализация Комплексного плана выведет отечественное машиностроение на принципиально новый уровень развития.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы обеспечения предприятий отрасли отечественным сырьем, поддержки малого и среднего предпринимательства в машиностроении и налогового стимулирования.

Кроме того, Мейрам Пшембаев проинформировал премьер-министра о подготовке к XI Форуму машиностроителей Казахстана, который состоится 11-12 мая.

По итогам встречи Алихан Смаилов дал ряд рекомендаций по разработке Комплексного плана и отметил, что при развитии отрасли необходимо уделять особое внимание конкретным предложениям бизнес-сообщества.