Новый маслозавод до конца года построят и сдадут в Макинске

Фото: inform.kz
В городе Макинске Акмолинской области завершается строительство крупного завода по производству растительного масла ТОО "Бота-2015", передает "Казинформ".

Современный завод в Макинске обеспечит переработку масличных культур, а готовую продукция планируется экспортировать на рынки соседних стран.

По плану объект будет сдан до конца года. Как отметили на предприятии, завод будет перерабатывать 600 тонн сырья в сутки. Стоимость проекта составляет 4,2 млрд тенге.

Сейчас на площадке завершаются строительные работы, уже доставлено оборудование, идут монтажные работы на складах. В проекте задействована и железная дорога. У предприятия есть собственные вагоны для перевозки продукции.

"Цена на электричество будет ниже за счет того, что мы сразу от поставщика его будем получать. Это, естественно, отразится на себестоимости продукции. Цена в конечном итоге, я думаю, будет гораздо ниже, чем рыночная", – отметил директор предприятия Василий Боревич.

На предприятии планируется трудоустроить как минимум 30 жителей Макинска.

Отходы производства масла будут продаваться, как сырье для кормов.

Популярное

Все
Возглавили мировой зачет
Визуальный голос общества
Помогут цифровые технологии
В центре внимания – редкоземельные материалы
Победный настрой спортсменов
Для усиления практической направленности проектов ООН
Армейцы проявляют силу духа
Ответственное и осознанное участие
Контуры энергетического будущего
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Золото завоевала инспектор СОБРа
Внедрять системы раннего оповещения
В шаге от элиты
От гражданской активности – к развитию сельских территорий
Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»
Основной закон и экономическая политика государства
Когда яблони цветут
Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии
Проект по Каспию востребован
ЖКХ: есть конкретные результаты модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
В гостях у Димаша Ахмедовича
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Топливные муки земледельцев
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Укрепление координации и взаимодействия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсо…
Казахстан поставит вагоны в Монголию
Казахстан и Северная Македония создадут Деловой совет

