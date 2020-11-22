Новый маслозавод до конца года построят и сдадут в Макинске

В городе Макинске Акмолинской области завершается строительство крупного завода по производству растительного масла ТОО "Бота-2015", передает "Казинформ".
Современный завод в Макинске обеспечит переработку масличных культур, а готовую продукция планируется экспортировать на рынки соседних стран.
По плану объект будет сдан до конца года. Как отметили на предприятии, завод будет перерабатывать 600 тонн сырья в сутки. Стоимость проекта составляет 4,2 млрд тенге.
Сейчас на площадке завершаются строительные работы, уже доставлено оборудование, идут монтажные работы на складах. В проекте задействована и железная дорога. У предприятия есть собственные вагоны для перевозки продукции.
"Цена на электричество будет ниже за счет того, что мы сразу от поставщика его будем получать. Это, естественно, отразится на себестоимости продукции. Цена в конечном итоге, я думаю, будет гораздо ниже, чем рыночная", – отметил директор предприятия Василий Боревич.
На предприятии планируется трудоустроить как минимум 30 жителей Макинска.
Отходы производства масла будут продаваться, как сырье для кормов.
Современный завод в Макинске обеспечит переработку масличных культур, а готовую продукция планируется экспортировать на рынки соседних стран.
По плану объект будет сдан до конца года. Как отметили на предприятии, завод будет перерабатывать 600 тонн сырья в сутки. Стоимость проекта составляет 4,2 млрд тенге.
Сейчас на площадке завершаются строительные работы, уже доставлено оборудование, идут монтажные работы на складах. В проекте задействована и железная дорога. У предприятия есть собственные вагоны для перевозки продукции.
"Цена на электричество будет ниже за счет того, что мы сразу от поставщика его будем получать. Это, естественно, отразится на себестоимости продукции. Цена в конечном итоге, я думаю, будет гораздо ниже, чем рыночная", – отметил директор предприятия Василий Боревич.
На предприятии планируется трудоустроить как минимум 30 жителей Макинска.
Отходы производства масла будут продаваться, как сырье для кормов.