Новый раунд Астанинского процесса

Очередной, 21-й раунд Астанинского процесса пройдет в казахстанской столице в соответствии с коллективным обращением стран – гарантов «Астанинского формата» – это Россия, Турция и Иран.

Помимо делегаций этих стран, участие в международной встрече примут правительства Сирии и сирийской ­оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается участие представителей Иордании, Ирака и Ливана, а также ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

– В прошлом году мы приостановили переговоры по сирийскому урегулированию на территории Казахстана, но с одной оговоркой – если страны-гаранты не обратятся к нам с просьбой продолжить. По прошествии некоторого времени коллективное обращение поступило, мы его рассмотрели и решили провести очередную встречу в рамках Астанинского процесса, – напомнил на брифинге в Министерстве иностранных дел РК официальный представитель МИД Айбек Смадияров. – То, что такое обращение поступило, скорее всего, свидетельствует: наша площадка для всех участников выгодна и удобна как в политическом, так и в географическом отношении.

По информации МИД РК, в предварительную повестку встречи включены вопросы, касающиеся в том числе развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, гуманитарной ситуации, возможности мобилизации усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению страны.