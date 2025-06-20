23 июня стартует съемочный процесс нового сезона музыкального проекта «ЖҰЛДЫЗДЫ ЖОЛ 2025», который вновь откроет стране имена талантливых молодых исполнителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
За три недели организаторы получили 354 заявки со всех уголков страны. Это школьники, студенты, молодые музыканты, которые уверенно заявили о себе и своём таланте. В категории вокала поступило 204 заявки.
На классических инструментах - 81, в направлении народных инструментов - 69.
Отбор прошел в несколько этапов. В мае прошли онлайн-прослушивания, где выступления участников оценивали признанные профессионалы музыкальной индустрии. По итогам — определены участники, которые продолжат творческий путь уже в съёмочном лагере. Участники уже прибыли в Алматы, где их ждут насыщенные дни — репетиции, работа с наставниками, первые выступления перед камерами.
Телевизионная премьера сезона запланирована на октябрь 2025 года, в рамках осеннего телесезона. Зрителей ждёт путь длиною в несколько месяцев — от первых шагов к мечте до финальных, эмоциональных выступлений.
С молодыми артистами работают признанные мастера сцены — Канат Омаров, Абылай Тілепберген и Нургуль Нугманова. Именно они помогли отобрать лучших и теперь станут наставниками на пути к успеху.
«ЖҰЛДЫЗДЫ ЖОЛ 2025» — это не просто телевизионный конкурс. Это культурное движение, которое объединяет поколения, регионы и стили. Это сцена, где рождаются новые имена, формируется современное звучание и появляется поколение артистов, за которым будущее казахстанской музыки.