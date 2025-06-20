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За три недели организаторы получили 354 заявки со всех уголков страны. Это школьники, студенты, молодые музыканты, которые уверенно заявили о себе и своём таланте. В категории вокала поступило 204 заявки.



На классических инструментах - 81, в направлении народных инструментов - 69.

Отбор прошел в несколько этапов. В мае прошли онлайн-прослушивания, где выступления участников оценивали признанные профессионалы музыкальной индустрии. По итогам — определены участники, которые продолжат творческий путь уже в съёмочном лагере. Участники уже прибыли в Алматы, где их ждут насыщенные дни — репетиции, работа с наставниками, первые выступления перед камерами.



Телевизионная премьера сезона запланирована на октябрь 2025 года, в рамках осеннего телесезона. Зрителей ждёт путь длиною в несколько месяцев — от первых шагов к мечте до финальных, эмоциональных выступлений.



С молодыми артистами работают признанные мастера сцены — Канат Омаров, Абылай Тілепберген и Нургуль Нугманова. Именно они помогли отобрать лучших и теперь станут наставниками на пути к успеху.



«ЖҰЛДЫЗДЫ ЖОЛ 2025» — это не просто телевизионный конкурс. Это культурное движение, которое объединяет поколения, регионы и стили. Это сцена, где рождаются новые имена, формируется современное звучание и появляется поколение артистов, за которым будущее казахстанской музыки.