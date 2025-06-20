Новый сезон проекта «ЖҰЛДЫЗДЫ ЖОЛ 2025» стартует в Казахстане

Культура
41

23 июня стартует съемочный процесс нового сезона музыкального проекта «ЖҰЛДЫЗДЫ ЖОЛ 2025», который вновь откроет стране имена талантливых молодых исполнителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

За три недели организаторы получили 354 заявки со всех уголков страны. Это школьники, студенты, молодые музыканты, которые уверенно заявили о себе и своём таланте. В категории вокала поступило 204 заявки.

На классических инструментах - 81, в направлении народных инструментов - 69.

Отбор прошел в несколько этапов. В мае прошли онлайн-прослушивания, где выступления участников оценивали признанные профессионалы музыкальной индустрии. По итогам — определены участники, которые продолжат творческий путь уже в съёмочном лагере. Участники уже прибыли в Алматы, где их ждут насыщенные дни — репетиции, работа с наставниками, первые выступления перед камерами.

Телевизионная премьера сезона запланирована на октябрь 2025 года, в рамках осеннего телесезона. Зрителей ждёт путь длиною в несколько месяцев — от первых шагов к мечте до финальных, эмоциональных выступлений.

С молодыми артистами работают признанные мастера сцены — Канат Омаров, Абылай Тілепберген и Нургуль Нугманова. Именно они помогли отобрать лучших и теперь станут наставниками на пути к успеху.

«ЖҰЛДЫЗДЫ ЖОЛ 2025» — это не просто телевизионный конкурс. Это культурное движение, которое объединяет поколения, регионы и стили. Это сцена, где рождаются новые имена, формируется современное звучание и появляется поколение артистов, за которым будущее казахстанской музыки.

#Минкультуры

Популярное

Все
Оптимизировать работу по ключевым направлениям
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
От элиты до трущоб
Многосторонний подход к безопасности
«Дәрігер Talks»: партия «Amanat» собрала медицинских работников со всей страны
Государственную страховую организацию создадут в Казахстане
Эти стены хранят вековую историю
Переписывая карту глобального грузового транзита
Поворотная точка в строительной отрасли Казахстана
Новые технологии повышают ценность человеческого капитала
Успех окрыляет
В Петропавловске чествовали журналистов, популяризирующих государственный язык
В колыбели степных ветров и первых всадников
Великолепная четверка
Олжас Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками
Виртуальный помощник
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Малайзийский электромобиль едет в Казахстан
Это нужно не павшим, это важно живым
Выбирая себя
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Молочный флагман республики
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Вблизи Атырау с вертолета тушат пожар
В Казахстане растут объемы производства легкой промышленности
Мынжылкы Бердиходжаев: Профессия врача требует человечности и самопожертвования
Саранча угрожает посевам
Гендиректор Института ядерной физики: "Партнёрство с Росатомом открывает возможность сразу применять единую систему образовательных стандартов"
Листая страницы старинных книг
Функции тарифного регулятора переданы Минводы
Алматинка впала в кому после укола антибиотика
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Уральске реконструируют набережную

Читайте также

Великолепная четверка
Завершился прием заявок на конкурс «Мерейлі отбасы - 2025»
В Алматы состоялся закрытый показ триллера «Особенный докто…
Декада казахского кино стартовала в области Жетысу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]