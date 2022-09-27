Школы под завязку

Всю параллель третьеклассников одной из костанайских школ перевели в соседнее образовательное учреждение, в другой школе ввели подсменку, а еще в 19 сократили уроки. Так в Костанае пытаются решить проблему дефицита ученических мест.

Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем. Еще летом оказалось, что желающих попасть в первые классы городских школ настолько много, что мощнос­тей имеющихся в областном центре общеобразовательных учреждений катастрофически не хватает. Городские школы забиты под завязку. Сегодня 36 организаций образования посещают более 34 тыс. детей, а это на 1,5 тыс. школьников больше, чем годом ранее.

Острая нехватка ученических мест отмечена в недавно открывшейся СШ № 27. Школа была построена в декабре 2020 года в новой части Костаная, где расположены сразу три микро­района: «Алтын Арман», «Береке» и «Юбилейный». В итоге сегодня при проектной мощности здания в 1 200 мест здесь обучаются уже 1 900 детей. Столько же школьников грызут гранит науки и в СШ № 19, которая находится в южной части города. К слову, она старенькая, построена еще в советские времена, и ее вмес­тимость куда меньше современных – всего 960 человек. То есть количество учащихся превышает норму вдвое. При этом тенденция роста контингента школы наметилась в последние несколько лет: в 2020 году здесь обучались 1 400 детей, а в прошлом году – более 1 600. Также острая нехватка ученических мест отмечена и в других городских школах: СШ № 1, № 2, № 14...

– В основном проблема заключается в том, что ежегодно растет количество первоклассников. Но есть и такие школы, где уже нет мест даже в среднем звене, – говорит руководитель отдела образования города Костаная Гульсим Уразбаева.

Повышенный спрос на устройство детей в школы наблюдается только в областном центре. В селах и других городах такой проблемы нет. Вызвана она двумя причинами: внутренней миграцией и ростом рождаемости начиная с 2008 года. В тот год в регионе на свет по­явились почти 12,5 тыс. детей, на 1 100 больше, чем годом ранее. И с тех пор количество новорожденных ежегодно увеличивается. Но за последнее десятилетие здесь открылись лишь две новые школы.

Надо сказать, что те дети, на которых сегодня отразилась нехватка школьных мест, впервые столкнулись с дефицитом еще в первые годы своей жизни. Тогда в регионе решали воп­росы острой нехватки мест в дошкольных учреждениях. За несколько лет дефицит удалось побороть в основном благодаря активизировавшимся предпринимателям, которые открывали частные детские сады и мини-центры. Бизнес так включился в эту работу, что на сегодня в областном центре частных дошкольных учреждений вдвое больше, чем государственных: 50 против 24.

– В последние годы значительно сократился дефицит мест в дошкольных организациях города. Если, к примеру, три года назад этот показатель был равен 9 тысячам, то сегодня – около 5 тысяч мест. И это притом что в садах города имеются 700 свободных мест. В основном это районы КСК, военный городок, 7-й микрорайон, район второй поликлиники, «Наурыз», – уточнили в отделе образования Костаная.

Со школами в этом плане дела обстоят посложнее, хотя и в частных образовательных учреждениях размещается госзаказ.