Образование
Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем
Валентина Мелехова

Школы под завязку

Всю параллель третьеклассников одной из костанайских школ перевели в соседнее образовательное учреждение, в другой школе ввели подсменку, а еще в 19 сократили уроки. Так в Костанае пытаются решить проблему дефицита ученических мест.

Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем. Еще летом оказалось, что желающих попасть в первые классы городских школ настолько много, что мощнос­тей имеющихся в областном центре общеобразовательных учреждений катастрофически не хватает. Городские школы забиты под завязку. Сегодня 36 организаций образования посещают более 34 тыс. детей, а это на 1,5 тыс. школьников больше, чем годом ранее.

Острая нехватка ученических мест отмечена в недавно открывшейся СШ № 27. Школа была построена в декабре 2020 года в новой части Костаная, где расположены сразу три микро­района: «Алтын Арман», «Береке» и «Юбилейный». В итоге сегодня при проектной мощности здания в 1 200 мест здесь обучаются уже 1 900 детей. Столько же школьников грызут гранит науки и в СШ № 19, которая находится в южной части города. К слову, она старенькая, построена еще в советские времена, и ее вмес­тимость куда меньше современных – всего 960 человек. То есть количество учащихся превышает норму вдвое. При этом тенденция роста контингента школы наметилась в последние несколько лет: в 2020 году здесь обучались 1 400 детей, а в прошлом году – более 1 600. Также острая нехватка ученических мест отмечена и в других городских школах: СШ № 1, № 2, № 14...

– В основном проблема заключается в том, что ежегодно растет количество первоклассников. Но есть и такие школы, где уже нет мест даже в среднем звене, – говорит руководитель отдела образования города Костаная Гульсим Уразбаева.

Повышенный спрос на устройство детей в школы наблюдается только в областном центре. В селах и других городах такой проблемы нет. Вызвана она двумя причинами: внутренней миграцией и ростом рождаемости начиная с 2008 года. В тот год в регионе на свет по­явились почти 12,5 тыс. детей, на 1 100 больше, чем годом ранее. И с тех пор количество новорожденных ежегодно увеличивается. Но за последнее десятилетие здесь открылись лишь две новые школы.

Надо сказать, что те дети, на которых сегодня отразилась нехватка школьных мест, впервые столкнулись с дефицитом еще в первые годы своей жизни. Тогда в регионе решали воп­росы острой нехватки мест в дошкольных учреждениях. За несколько лет дефицит удалось побороть в основном благодаря активизировавшимся предпринимателям, которые открывали частные детские сады и мини-центры. Бизнес так включился в эту работу, что на сегодня в областном центре частных дошкольных учреждений вдвое больше, чем государственных: 50 против 24.

– В последние годы значительно сократился дефицит мест в дошкольных организациях города. Если, к примеру, три года назад этот показатель был равен 9 тысячам, то сегодня – около 5 тысяч мест. И это притом что в садах города имеются 700 свободных мест. В основном это районы КСК, военный городок, 7-й микрорайон, район второй поликлиники, «Наурыз», – уточнили в отделе образования Костаная.

Со школами в этом плане дела обстоят посложнее, хотя и в частных образовательных учреждениях размещается госзаказ.

И все же желающих возводить школы на собственные деньги в областном центре не так уж и много. На сегодняшний день в городе функционирует семь частных школ, в которых обучаются чуть больше тысячи детей.

Сейчас городу не хватает по меньшей мере пяти школ, но в ближайшие три года за счет бюджета возведут только три. Уж больно дорогое это удовольствие.

– Строим мало школ, потому что все дорожает. Те же стройматериалы за последний год выросли в цене в разы. К примеру, сегодня одна сельская школа на 100 мест стоит не менее одного миллиарда тенге, четыре года назад возведение такого образовательного учреждения обходилось в 300 миллионов. Для города это будет стоить еще дороже. Поэтому необходимо привлекать частные инвестиции. К слову, в других областях Казахстана – и на юге, и на западе – строят по 10–15 частных школ, – проинформировал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Пока же дефицит ученических мест в школах города стараются решить всеми возможными способами. В СШ № 27 с этого года для первоклашек ввели посменное обучение. Расписание уроков выстроили таким образом, чтобы определенные группы детей мог­ли приходить на занятия между первой и второй сменой.

Разгрузить школу планируют в ближайшие два-три года. Уже в этом году в микрорайоне «Береке» свои двери распахнет новое учебное заведение, куда и отправится часть учеников СШ № 27. Еще одна школа в этом же микрорайоне будет построена к 2025 году.

СШ № 19 расположена совсем в другой части города, но также испытывает дефицит ученических мест. Учебное заведение рассчитано только на 1 000 детей, а уже сегодня здесь занимается 1 900. Частично проблему решили с помощью «переселения» третьеклассников в соседнюю школу № 20 с государственным языком обучения. В общей сложности место обучения сменили 159 детей из пяти классов.

– Мощность нашей школы составляет 750 мест, а обучается 670. У нас есть свободные кабинеты, и мы с удовольствием предоставили их для детей из средней школы № 19. Они приходят на занятия вместе со свои­ми педагогами. Такая практика уже существовала в нашей школе, когда пару лет назад к нам приходили учиться дети из младшего звена средней школы № 23, – пояснил директор СШ № 20 Мейрамхан Сагымбаев.

Еще 19 школ пошли по простому сценарию: сократили уроки на пять минут, и теперь длительность одного занятия состав­ляет 40 минут вместо положенных 45. Это позволило решить проб­лему позднего возвращения со школы детей, которые учатся во вторую смену. Ведь уроков из-за пятидневки теперь стало больше.

Как долго все принятые меры смогут держать ситуацию хотя бы на плаву, сказать пока сложно. Однако по всей видимости, к следующему учебному году наплыв первоклашек будет еще больше, чем в нынешнем. Ведь в сентябре 2023-го школьниками станут дети 2017 года рождения, коих в регионе порядка 14 000 человек.

Пожалуй, самым эффективным способом решения проблемы дефицита ученических мест станет инициатива Касым-Жомарта Токаева, которая предусматривает строительство школ в регионах на деньги, изъятые у коррупционеров. Учитывая, что в Костанае нечистых на руку «ловят» с завидной регулярностью, в городе можно строить по две школы в год. Напомним, в последний раз, месяц назад, за взятку был задержан председатель коллегии по административным делам Костанайского областного суда, который попался с поличным при получении крупной взятки в 19 млн тенге.

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