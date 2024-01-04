В Главном командовании и воинских частях Национальной гвардии начался новый учебный период. Гвардейцы приступили к выполнению задач по количественному и качественному укреплению всесторонней подготовки

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В этот день на территории Главного командования, воинских частей и региональных командований войск правопорядка проведен комплекс учебно-профилактических мероприятий.

Темой первого занятия по государственно-правовой подготовке, которое провел лично Заместитель Министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов, являлась «Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны о внутренней и внешней политике государства, о росте благосостояния Казахстана». Занятия проводились как в практическом виде, так и в новом формате – для военнослужащих были продемонстрированы видеоролики по различным направлениям служебно-боевой деятельности.

Гвардейцы в первый день учебы изучали темы по государственно-правовой и боевой подготовке, были проведены комплексные занятия по обслуживанию вооружения и военной техники, а также оказанию первой медицинской помощи, строгому соблюдению мер безопасности при выполнении работ в ходе огневой и физической подготовки, а также при проведении парково-хозяйственных дней.

Тема по государственно-правовой подготовке была посвящена обеспечению национальной безопасности страны и повышению боевой готовности войск.

– Данная работа позволит координировать работу по приведению личного состава воинских частей Национальной гвардии Республики Казахстан в высокую боевую готовность и совершенствовать практические навыки личного состава в различных действиях. Проводимые сборы с командным составом дают положительный эффект, и на местах командующие на своем уровне проводят учения. Мы проводим с командующими, командирами частей и их заместителями, а региональные командования – на уровне батальона, рот, взводов и сержантским составом, – отметил Заместитель Министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

Стоит отметить, что в ближайшей перспективе находится создание отдельных воинских частей в городах Туркестан и Жезказган.

Напомним, что с 1 мая в городе Конаев военнослужащие Национальной гвардии приступили к несению службы по охране общественного порядка. Бывший Капшагай стал 21-ым городом Казахстана, в котором войска правопорядка несут патрульно-постовую службу.