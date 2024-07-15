Новый университет водного хозяйства и ирригации открывают в Таразе

Уже с 1 сентября вуз сможет принять студентов в своих стенах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городе Тараз начинает свою работу новый университет водного хозяйства и ирригации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В апреле текущего года на Национальном совете по науке и технологиям при Президенте РК глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по восстановлению Таразского гидромелиоративно-строительного института с соответствующим материально-техническим обеспечением.

В рамках реализации поставленной задачи правительство приняло решение реорганизовать некоммерческое акционерное общество «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати» и создать на его базе два вуза — некоммерческое акционерное общество «Таразский университет имени М.Х. Дулати» (НАО «ТарУ») и некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации» (НАО «КазНУВХИ»). Учебные заведения созданы со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах.

Таким образом специальное учебное заведение на постоянной основе будет готовить высококвалифицированные кадры для системы водного хозяйства и ирригации.

В КазНУВХИ будут внедрены новые образовательные программы – «Водное хозяйство и мелиорация», «Геодезия и картография», «Гидротехническое строительство в водном хозяйстве», «Инженерные системы водоснабжения», «Инновационные технологии в водном хозяйстве».

Планируется, что уже с 1 сентября 2024 года новый вуз сможет принять студентов в своих стенах.

На 2024-2025 годы для «КазНУВХИ» выделена целевая квота государственного образовательного заказа на 245 мест (бакалавриат – 210, магистратура – 20, докторантура – 15).

Общий контингент составит 4 тыс. обучающихся на весь цикл подготовки.