Новый вуз вместо старых двух

Напомним, одной из самых обсуждаемых новостей прошлой недели в Кызылорде стало закрытие крупного частного университета «Болашак», лишенного образовательной лицензии после ряда проверок. А годом ранее по той же причине ушел с рынка еще один кызылординский вуз – Институт технологий и услуг «Акмешит».

Как сообщили учредители этих учебных заведений, на базе своих закрывшихся вузов они создадут Кызылординский открытый университет. Там будет трудоустроен профессорско-преподавательский состав университета «Болашак», туда же смогут перевестись его студенты.

– Для нас главный вопрос – создание благоприятных условий для получения студентами качественного образования, подготовка квалифицированных специалистов, – пояснил учредитель закрытого на днях университета «Болашак», доктор экономических наук, профессор, академик Нацио­нальной академии РК Бакберген Досманбетов. – Для этого мы готовы приложить все свои усилия. «Болашак» будет реорганизован в новый вуз. Студенты при переходе туда смогут заниматься в своих же учебных корпусах.

Также он сообщил, что Кызылординский открытый университет сохранит академическую политику и принципы обоих вузов – «Болашака» и «Акмешит». Такое слияние откроет новые возможности как для студентов, так и для преподавателей. Ни молодежь, ни педагоги на улице не останутся.