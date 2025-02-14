Новый закон о госзакупках обсудили за круглым столом в Алматы

Фото: пресс-служба Минфина

В Алматы состоялся круглый стол по новому закону о госзакупках. На мероприятии присутствовали вице-министр финансов Даурен Кеңбеил, представители госорганов, Палаты предпринимателей, бизнес-сообщество и депутаты маслихата города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Даурен Кеңбеил подчеркнул преимущества закона и его первые результаты. Так, победители закупок теперь определяются в течение 10 рабочих дней, а по конкурсам с рейтингово-балльной системой всего в течение 5 рабочих дней. При этом, условные скидки для местных поставщиков увеличены с 1 до 2%.

По словам вице-министра, уже заключены договора по социально значимым объектам, большинство победителей — местные компании. За полтора месяца текущего года заключено 330 тысяч договоров на сумму свыше 1,3 трлн тенге, тогда как за аналогичный период прошлого года было заключено договоров на сумму 339 млрд тг.

Участники отметили положительное влияние нового закона на бизнес-климат, повышение качества закупаемых товаров и поддержку отечественных производителей.

Вице-министр финансов Даурен Кеңбеил завершая встречу, подчеркнул: «Наше министерство всегда открыто для предложений со стороны бизнеса, а также государственных органов и стремится к созданию максимально прозрачной системы государственных закупок».