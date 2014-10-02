НПП станет партнером "Нур Отана" по противодействию коррупции Экономика Асхат Ниязов

Национальная палата предпринимателей Казахстана всесторонне одобряет проект программы партии "Нур Отан" по противодействию коррупции и готова участвовать в ее дальнейшей реализации. Об этом сегодня в ходе совместного обсуждения проекта сообщил председатель правления НПП РК Аблай Мырзахметов, сообщает Kazpravda.kz.



"Могу заверить вас, что Национальная палата предпринимателей будет партнером, опорой и инструментом продвижения проекта программы противодействия коррупции партии "Нур Отан". Мы в этом крайне заинтересованы", – подчеркнул Аблай Мырзахметов.



Со своей стороны нацпалата предложила как один из действенных механизмов противодействия коррупции проводить общественные слушания, которые также станут частью реализации антикоррупционной программы: "Мы на своем участке конкретно занимаемся вопросами противодействия коррупции. С начала года более двух тысяч жалоб поступило от предпринимателей, из них более тысячи поступило в центральный аппарат. Нашими совместными усилиями мы можем многого добиться", – сообщил Аблай Мырзахметов.



По словам главы НПП, в рамках антикоррупционной работы палаты начал свою работу и совет по противодействию коррупции в регионах.