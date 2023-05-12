Нургиса Адилетулы завоевал золото на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Казахстанец выступил в весовой категории до 102 килограммов, где занял первое место.

Фото: prosports.kz

22-летний казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы стал чемпионом Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Турнир проходит в Чинджу (Южная Корея).

Сегодня, 12 мая, Адилетулы выступил в весовой категории до 102 килограммов, где занял первое место.

Как отмечается, в рывке казахстанцу не было равных. В толчке он стал вторым, однако на итоговое место это не повлияло. 400 (181+219) килограммов в сумме двоеборья, и это - лучший результат.

Также казахстанец Арли Чонтей завоевал бронзу в весовой категории до 55 килограммов.

В декабре прошлого года Адилетулы завоевал серебряную медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике в Боготе (Колумбия), тогда он выступал в весе до 96 килограммов, напомнил портал.