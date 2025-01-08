Нурия Ниязова и Жанна Асанова обсудили ключевые вопросы развития медицины и спорта в Казахстане

Фото: пресс-служба Сената РК

В первой встрече, организованной в формате фасилитации, приняли участие члены Альянса Инновационно-индустриального развития, где были обсуждены ключевые проблемы и барьеры, связанные с производством медицинских изделий в Казахстане. В ходе обсуждения участники обменялись опытом, информацией и знаниями, что позволило выработать совместные пути решения. Нурия Ниязова подчеркнула важность формата фасилитации, который помогает не только обсудить проблемы, но и глубже понять суть процессов, способствуя лучшему взаимопониманию и адаптации законодательных инициатив к реальным нуждам отрасли.

«Как отметил недавно президент Касым-ЖомартТокаев в интервью газете «Ана тілі», все принимаемые законодательные акты направлены на улучшение благосостояния граждан и развитие ключевых отраслей, таких как медицина и промышленность. Мы уверены, что это поможет создать эффективные условия для отечественного производства», - подчеркнула сенатор Асанова.

Также сенаторы встретились с представителями спортивной общественности мегаполиса. Депутаты, эксперты и спортсмены обсудили шаги, которые необходимо предпринять для возвращения катка «Медеу» на мировую спортивную карту. Особое внимание было уделено необходимости получения катком статуса от Международного союза конькобежцев, созданию Центра высокогорной подготовки и улучшению инфраструктуры для проведения хоккейных турниров и мировых ледовых шоу. Нурия Ниязова отметила, что «Медеу» должен вернуть себе статус ведущей ледовой арены, что будет способствовать развитию спорта и туризма в Казахстане.